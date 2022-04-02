Як приготувати та зберігати мигдалеве молоко: поради дієтологині

Це дуже-дуже смачно!
Лікарка, дієтологиня, спеціалістка з anti-aging та функціональної медицини Тіана Фіалкова надає рецепт домашнього мигдалевого молока.
"Домашнє мигдалеве молоко - це 100% продукт молодості та краси для здоров'я нашого волосся, шкіри, нігтів, репродуктивної системи", - написала Тіана Фіалкова на своїй сторінці в Фейсбуку.
Приготування
- Покладіть горіхи в миску і залийте холодною водою на 12-24 години. Після того, як мигдаль відстоиться у воді, процідіть його через друшляк і промийте у холодній воді. Якщо ви вирішили витримати зерна у воді довше за одну ніч, кожні 12 годин міняйте воду.
- Після вимочування відкиньте горіхи на друшляк і промийте їх прохолодною водою. "Я очищаю зерна від шкірки, так молоко ніжніше до смаку, але це необов'язково. Очищаються вимочені горіхи легко", - пише лікарка.
- Перекладіть мигдаль у блендер/кухонний комбайн, залийте 4 склянками фільтрованої води, подрібніть.
- Для отримання текстури більш схожої на цільне молоко використовуйте співвідношення 4/1 - 4 склянки води та 1 склянку мигдалю. Але ви можете налаштувати текстуру на свій смак, експериментуйте.
- За бажання можна додати в мигдальне молоко мед, ваніль, підсолодити або підсолити за смаком. Я люблю додати пару фініків/фінікову пасту та дрібку солі. Налаштовуйте смак під себе. Ще раз добре перемішайте все блендером.
- Процідіть мигдалеве молоко через сито, марлю або спеціальні мішечки для горіхового молока.
Як зберігати домашнє мигдалеве молоко
Перелийте готовий продукт у скляну банку та поставте в холодильник. Ви можете зберігати його охолодженим протягом 3-4 днів. Не забувайте трохи струсити банку перед використанням.
Нагадаємо, Тіана Фіалкова також надала план терапії при загостренні гастриту та виразкової хвороби.