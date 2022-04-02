Як приготувати та зберігати мигдалеве молоко: поради дієтологині

Як приготувати та зберігати мигдалеве молоко: поради дієтологині

Це дуже-дуже смачно!

Лікарка, дієтологиня, спеціалістка з anti-aging та функціональної медицини Тіана Фіалкова надає рецепт домашнього мигдалевого молока.

"Домашнє мигдалеве молоко - це 100% продукт молодості та краси для здоров'я нашого волосся, шкіри, нігтів, репродуктивної системи", - написала Тіана Фіалкова на своїй сторінці в Фейсбуку.

Також читайте Мигдаль та фундук: горіхи можуть зменшити ризики виникнення раку

Приготування

Покладіть горіхи в миску і залийте холодною водою на 12-24 години. Після того, як мигдаль відстоиться у воді, процідіть його через друшляк і промийте у холодній воді. Якщо ви вирішили витримати зерна у воді довше за одну ніч, кожні 12 годин міняйте воду.

Після вимочування відкиньте горіхи на друшляк і промийте їх прохолодною водою. "Я очищаю зерна від шкірки, так молоко ніжніше до смаку, але це необов'язково. Очищаються вимочені горіхи легко", - пише лікарка.

Перекладіть мигдаль у блендер/кухонний комбайн, залийте 4 склянками фільтрованої води, подрібніть.

Для отримання текстури більш схожої на цільне молоко використовуйте співвідношення 4/1 - 4 склянки води та 1 склянку мигдалю. Але ви можете налаштувати текстуру на свій смак, експериментуйте.

За бажання можна додати в мигдальне молоко мед, ваніль, підсолодити або підсолити за смаком. Я люблю додати пару фініків/фінікову пасту та дрібку солі. Налаштовуйте смак під себе. Ще раз добре перемішайте все блендером.

Процідіть мигдалеве молоко через сито, марлю або спеціальні мішечки для горіхового молока.

Як зберігати домашнє мигдалеве молоко

Перелийте готовий продукт у скляну банку та поставте в холодильник. Ви можете зберігати його охолодженим протягом 3-4 днів. Не забувайте трохи струсити банку перед використанням.

Нагадаємо, Тіана Фіалкова також надала план терапії при загостренні гастриту та виразкової хвороби.