Що заважає схудненню, упередження та помилки, які заважають скинути зайві кілограми

Буває так, що людина щосили намагається схуднути, прикладає для цього титанічних зусиль, а бажаного результату не має. Причиною можуть бути як фактори фізіологічного характеру, так і помилки, які допускаються під час намагання схуднути.

Які помилки заважають схуднути

Гормональна система зазвичай адаптується під надмірну вагу, і коли людина починає худнути, то організм намагається утримати вагу на звичному йому рівні. Саме тому в перші місяці гормони особливо пручаються схудненню.

Перекушування

Найпоширенішою причиною невдач при схудненні, як вказують дієтологи є перекушування. Багато дієт навіть рекомендують, якщо вже дуже хочеться їсти, перекусити бананом, яблуком, жменькою горіхів, чашкою-другою-третьою кавою з молоком. Але кожний з цих перекусів — це 200–500–600 калорій. Тож бажано не додавати собі зайвих калорій, а якщо додавати, то усвідомлено.

Зменшивши кількість споживання калорій, можна помітити ефект, але цей ефект швидко стабілізується. Річ у тому, що голодування уповільнює метаболізм, а значить і процес схуднення. Тому, якщо обмеження у споживанні їжі на початку зробить свою справу, то потім без підключення фізичних навантажень, схуднення може уповільнитись, а то й зупинитися.

Рідкісні приймання їжі

Заважає схудненню одноманітний раціон та, на думку багатьох дієтологів, рідкісні приймання їжі. Стосовно того, скільки разів потрібно на день їсти, існує багато експертних та не експертних думок.

Наші предки харчувалися один, два рази на день. Існує думка, що робота несумісна з повним шлунком, тому щоб підтримати запас енергії й сил під час праці можна вживати тільки дуже легку їжу. Відомий афоризм великого Сократа, який вважав, що понад два рази в день «харчуються тільки варвари». Як в такому разі бути?

На це питання можуть відповісти вчені. Дослідження показали, що у 41% людей, які хоча б один раз в тиждень відмовляються від сніданку, істотно підвищується ризик переїдання і ожиріння.

Річ у тому, що коли наші предки їли, вони тамували голод, а коли їмо ми – ми отримуємо задоволення. Тому у нас пристрасть до смачної калорійної їжі, гастрономічним винаходам і делікатесів. Для сучасної здорової людини небезпечний не сам факт рідкісних приймань їжі, а як він харчується, діставшись до їжі.

При переході на одно-, дворазове харчування в день, різко збільшується ймовірність з’їсти великий обсяг їжі за один раз.

Зростає ризик через короткий час після їди перекусити «чим-небудь смачним», що не завжди є низькокалорійним.

Основні приймання їжі у вас зміщуються на другу половину дня. Люди відмовляються від сніданку, тому що прокидаються ще ситими, і причиною тому – дуже ситна вечеря. Всі ці причини разом прискорюють набір ваги.

Ще одним наслідком одно-, дворазових приймань їжі є збіднення кровотоку мозку і серця. При поглинанні великих обсягів їжі за одне приймання різко збільшується кровотік навколо шлунка, кишківника та інших органів травлення. А значить, зменшується приплив крові до інших органів, зокрема до мозку і серця. Ось чому після рясної їжі нас тягне в сон. А у людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями, є ризик погіршення загального стану.

Приймання їжі по годинах

Їсти потрібно, коли голодний. Почуття голоду різниться у різних людей залежно від комплекції тіла, стану здоров’я і фізичного навантаження. Тому кількість приймань їжі може бути різною – один, два, три, п'ять і більше разів на день. Головне, щоб приймання їжі було пов'язаним з відчуттям голоду.

Якщо ви їсте по годинах, це означає, що ви будете приймати їжу, навіть коли голоду немає, і не будете приймати їжу, коли відчуваєте голод. І в тому і в іншому випадку організм зазначає шкоди.

Коли ви їсте без почуття голоду, це означає, що їжа тілу не потрібна, а якщо вона не потрібна, значить, вона зайва і буде відкладатися у вигляді жиру. Якщо ж ви ігноруєте голод, і чекаєте конкретної години приймання їжі, то велика ймовірність, що в наступний приймання їжі ви з’їсте більше, ніж необхідно тому, що не додали організму попереднього разу. Приймання їжі слід припиняти раптово, як тільки голод вгамується.

Потрібно розуміти, що почуття голоду є стресом для організму, і щоб приготуватися до подібних «атак», він намагатиметься запастися на майбутнє. Тому розвантажувальний день, коли відчуття голоду вас не залишає, на думку лікарів дієтологів, може погіршити ситуацію.

Для здорової людини одно- або дворазове харчування без будь-яких перекусів або перехоплень їжі на льоту, і без кави або чаю з молоком не страшно. А от у людей з проблемами здоров'я, це може викликати появу хвороб органів травлення, нерівномірному виробленні ферментів і шлункового соку, наполягають лікарі.

Є спірна думка щодо дрібного харчування. Річ у тому, що у когось 5-6 разове харчування збільшує почуття постійного голоду, а у когось зменшує і допомагає контролювати свій раціон. Тому, потрібно, в першу чергу, слухати себе, спробувати декілька способів харчування.

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