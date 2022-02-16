Як призупинити старіння: лише кілька невеликих змін у буденному житті

Як призупинити старіння: лише кілька невеликих змін у буденному житті

Як зберегти свій мозок і тіло молодими.

Є речі, які допоможуть уповільнити процес старіння, щоби ви жили насичено з віком. Лише кілька невеликих змін способу життя можуть захистити ваші клітини та позитивно вплинути на загальне здоров’я — ось як.

Фізичні вправи — ключ до довголіття

Вам не потрібно ходити в спортзал кожного дня або тренуватися як спортсмен, щоби відчувати себе молодшим. Дані з «голубих зон» показують, що наступні, невеликі заняття — наприклад, ходьба — пов’язані з більш продовженою та здоровою життям, а інші дослідження показують, що регулярні вправи можуть запобігти старінню на клеточном рівні.

«Ми все знаємо людей, які кажуть моложе свого реального віку», — говорить Ларрі Такер, професор фізкультури університету Бригама Янга.

«Ми знаємо, що вправи можуть допомогти в цьому, і тепер ми знаємо, що частина це може бути пов’язана з їх впливом на наші тіломери», — додає він.

Не палити

Куріння небезпечне для здоров'я та передчасно старить шкіру. Одне дослідження некурців та їхніх близнюків-курців показало неймовірно негативний вплив куріння на зовнішній вигляд.

Це дослідження підтверджує дещо з того, що вважалося найбільш науковим. При більш тривалому спостереженні виявилося, що близнюки старіють по-різному. Куріння знижує утворення колагену, призводить до його деградації та погіршує кровообіг у шкірі. Крім того, нікотин зменшує товщину шкіри. еластичність і (викликають) передчасне старіння.

ТСН.ua

Вживайте здорову їжу

Поживна, збалансована дієта має вирішальне значення для довголіття та здорового життя: середземноморська дієта тривалий час вважалася одним із найкращих способів харчування для довголіття та здорового старіння.

Дієтологи часто рекомендують додавати до свого раціону продукти середземноморської дієти з високим вмістом овочів, фруктів, оливкової олії та цільного зерна та помірним вмістом білка та тваринних жирів.

Дослідження показують, що основні продукти в цій дієті допомагають запобігти хронічним захворюванням і збільшити тривалість життя. Інше дослідження показало, що це також може бути корисним для мозку.

Пам'ятайте про вживання алкоголю

Занадто багато алкоголю не тільки негативно впливає на зовнішній вигляд, але й може прискорити процес старіння.

Дві порції алкогольного напою на день вважається питтям.

«Шкіра зазнає величезної шкоди; алкоголь впливає на будь-яку слизову оболонку, від підшлункової залози і печінки до шкіри», — каже дієтолог з Нью-Йорка Хайро Родрігес.

Перший ефект — це зневоднення, оскільки воно фактично витягує всю рідину зі шкіри. Якщо ви подивитеся на жінку, яка п'є 20 або 30 років, і жінку того ж віку, яка не пила зовсім, ми побачимо величезна різниця в шкірі — більше зморшок від пошкодження, викликаного зневодненням, що може змусити вас виглядати на 10 років старше. Щойно ви відмовитеся від цього, ваша шкіра зможе регенерувати.

Але ця регенерація залежить від того, скільки шкоди було завдано. Якщо ви пили протягом 15-20 років і кинули, я думаю, це чудово, але чи можете ви відновити вашу шкіру до [того, ] нормальний 50-річний? Як тільки ви руйнуєте колаген, його важко повернути.

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Не дозволяйте старіти мозку

Хочете якомога довше захистити свій мозок від процесу старіння? Пограйте у відеоігри (ні, серйозно). Дослідження показали, що гра у відеоігри покращує короткочасну пам’ять у літніх людей і стимулює пластичність мозку.

«Я описую це так, як коли ти вперше починаєш йти на нову роботу, і тобі доводиться вивчати нові маршрути — ти використовуєш свій гіпокамп для навігації там. Ми вважаємо, що щось подібне відбувається в цих іграх 3D-платформи, як-от Super Mario 64», — каже Грег Вест, дослідник і професор психології з Університету Монреаля.