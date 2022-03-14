Як провести процедури діалізу в воєнних умовах

Як провести процедури діалізу в воєнних умовах

Діаліз — вивід з організму токсинів і надлишків рідини за допомогою процедури очищення крові. Пацієнти із хронічними хворобами нирок мають проходити таку процедуру кілька разів на тиждень.

МОЗ інформує, як і де можна отримувати діаліз під час воєнних дій.

Якщо людина виїхала із зони активних бойових дій в безпечне місце, то потрібно звернутися до найближчої лікарні, яка має договір з НСЗУ за напрямом гемодіалізу або перитонеального діалізу.

Знайти такі лікарні можна на дашборді НСЗУ (вкладка «Укладені договори про медичне обслуговування населення») або уточнити у оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Якщо людина залишається вдома та змушена змінити лікарню через неможливість безпечного проведення процедури діалізу.

За посиланням міститься інформація про лікарні, які надають послуги діалізу в Києві, а також у Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях. У таблиці також є адреси та контактні дані лікарень, коментарі стосовно готовності закладу приймати нових пацієнтів.

За посиланням можна переглянути карту місць проведення гемодіалізу у відділеннях медичного закладу по всій Україні.

Нагадаємо, МОЗ надає рекомендації щодо першої допомоги при пораненні.

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