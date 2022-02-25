Як проводити серцево-легеневу реанімацію: послідовність дій

Це невідкладна медична процедура для відновлення дихання і кровообігу.

Смерті від раптової зупинки серця можна запобігти за умови негайного початку серцево-легеневої реанімації (СЛР) – непрямого масажу серця і штучного дихання. Розповідаємо, як це зробити.

Обов'язковою частиною серцево-легеневої реанімації є непрямий масаж серця, а штучне дихання дозволено робити, тільки якщо ви особисто знаєте потерпілого. Зауважте, що робити непрямий масаж серця за наявності пульсу не можна.

Зверніться до людини: «Що з вами? Чуєте мене?»

Акуратно струсніть людину за плечі. Якщо потерпілий реагує, залиште його у тому положенні, в якому він був знайдений, забезпечивши безпеку.

Спробуйте з’ясувати причину того, що сталося, і викликати допомогу. Моніторте стан постраждалого.

Викличте швидку (номер 103).

Послідовність дій, якщо людина не реагує

Звільніть прохідність дихальних шляхів: підніміть підборіддя, яке підтягує язик вперед від задньої стінки глотки.

Покладіть одну руку на чоло і обережно розігніть голову, а пальці іншої руки покладіть під підборіддя і підніміть його для відкриття дихальних шляхів. Ці дії з дихальними шляхами дозволяють забезпечити їх прохідність.

Оцініть дихання потерпілого, підтримуйте дихальні шляхи відкритими й спостерігайте за рухами грудної клітки.

Слухайте дихання постраждалого: відчувайте подих на своїй щоці. Робіть це приблизно 10 секунд, щоб визначити наявність нормального дихання.

Компресії на грудну клітку

Встаньте на коліна збоку постраждалого і покладіть основу долоні однієї руки на центр грудної клітки постраждалого. Покладіть основу другої руки поверх першої й з’єднайте пальці в замок. Переконайтеся, що не тиснете на ребра. Тримайте руки прямо. Розмістіться вертикально над грудною кліткою постраждалого і тисніть на грудину як мінімум на глибину 5 см, але не більш ніж 6 см. Після кожної компресії звільняйте грудину від тиску, але не відривайте руки від грудної клітки. Зробіть 30 компресій з частотою 100–120/хв.

Штучне дихання

Після 30 компресій розпочніть штучне дихання. Знову відкрийте дихальні шляхи (закидання голови й підйом підборіддя).

Вказівним і великим пальцем руки затисніть ніс постраждалого.

Дозвольте ротові бути відкритим, але підборіддя підтримуйте.

Зробіть нормальний вдих і обхопіть вашими губами губи постраждалого так, щоб це було герметично.

Зробіть штучний вдих тривалістю 1 секунда, дивлячись, чи піднімається грудна клітка постраждалого.

Підтримуйте розгинання голови й підйом підборіддя. Спостерігайте, як грудна клітка опускається.

Зробіть ще один нормальний вдих і штучний видих.

Не переривайте компресії грудної клітки більш ніж на 10 сек. для проведення штучних вдихів.

Далі терміново поверніть свої руки на грудину в правильне положення і робіть знову 30 компресій.

Продовжуйте компресії та штучне дихання у співвідношенні 30:2.

Якщо, наприклад, постраждалий – чужа для вас людина, а ви не маєте маски-клапана для безпечних вдихів, ви можете не робити штучне дихання. Проводьте лише компресії на грудину з частотою 100–120.

Застосуйте автоматичний зовнішній дефібрилятор – це незамінна річ для успішної серцево-легеневої реанімації. Переважна більшість клінічних смертей розпочинається саме з фібриляції шлуночків, тобто зі зміни серцевого ритму. Під час клінічної смерті серце не зупиняється, як показують у фільмах, воно змінює свій ритм на такий, що не дає кровообігу (пульсу).

Серцево-легенева реанімація

Серцево-легенева реанімація – невідкладна процедура, спрямована на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті; передбачає компресію грудної клітки (непрямий масаж серця) та штучну вентиляцію легень. (штучне дихання). Хоча, за останніми рекомендаціями, у разі, якщо неможливо робити штучне дихання, можна лише робити непрямий масаж серця (глибина компресій 5–6 см, ритм 100-120 хв.).

Щоб відновити кровообіг, ми маємо робити серцево-легеневу реанімацію, але зазвичай самої лише реанімації недостатньо для відновлення нормального ритму серця. Ми своїми натисками будемо механічно відновлювати кровообіг, щоб не допустити біологічної смерті мозку, але лише дефібрилятор зможе зняти фібриляцію шлуночків.

За матеріалами ns-plus.com.ua