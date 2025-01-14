Як прожити довго: що не потрібно робити, на думку експертів

Єдина річ, яку експерти з довголіття благають вас ніколи не робити

Хоча ми часто чуємо про важливість правильного харчування, фізичних вправ та відмови від шкідливих звичок для довгого життя, є один фактор, про який ми часто забуваємо. Насправді, один із найважливіших кроків, який потрібно зробити для довгого життя, те, про що більшість людей, мабуть, навіть не замислювалися - це про самотність.

Поведінка, яка шкодить довголіттю

Експерти зауважують, що самоізоляція та відсутність контакту з близькими має серйозні негативні наслідки для вашого здоров’я та може призвести до ранньої смерті.

«Як геріатр, я наголошую на важливості залишатися на зв’язку з близькими, особливо з віком», — зазначає докторка Моніка Махаджан, медичний директор Центру покращення старіння .

Згідно з дослідженням , це відбувається тому, що соціальні взаємодії впливають на здоров’я та активність нашого мозку , що впливає на тривалість життя.

« Ізоляція позбавляє нас розумової стимуляції, емоційної підтримки та почуття причетності — ключових факторів у підтримці когнітивного здоров’я», — пояснює доктор Махаджан. «Регулярні соціальні взаємодії підтримують мозок активним , зменшують стрес і сприяють розумовій стійкості, що все може допомогти знизити ризик деменції».

Недавній мета-аналіз показав, що самотність підвищує ризик деменції на 31 відсоток. Крім того, самотність пов’язана з ризиком ранньої смерті на 26% вищим через її вплив на психічне та фізичне здоров’я.

Чому самотність так шкідлива

«Самотність глибоко впливає як на когнітивне здоров’я, так і на загальну тривалість життя», — каже доктор Махаджан. «Це може викликати хронічний стрес і запалення , з часом пошкоджуючи мозок і збільшуючи ризик деменції ».

Соціальні взаємодії стимулюють наш мозок, допомагаючи підтримувати його активність і гнучкість. Самотність, навпаки, позбавляє нас цього стимулу, що може призвести до пришвидшення когнітивного старіння та підвищення ризику розвитку деменції.

Почуття самотності викликає хронічний стрес, який у свою чергу призводить до підвищення рівня запальних процесів в організмі. Ці запалення можуть пошкоджувати різні органи, включаючи серце і мозок.

Самотність пов’язана з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров’яного тиску, порушень сну та зниження імунітету.

Як протидіяти самотності

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