Як рибу потрібно їсти, вона корисніша та доступніша за форель та лосось

Звання риби № 1 у світі експерти заслужено віддають сардині, як не дивно, у консервованому вигляді. Завдяки доступності, стабільності при зберіганні та поживній цінності саме цю рибу рекомендують регулярно споживати.

Річ у тому, що консервовані сардини багаті на:

Омегу-3 жирні кислоти, які допомагають зменшити запалення, мають значні переваги для здоров'я, починаючи від зменшення депресії до меншого ризику серцевих захворювань та інсульту. Консервовані сардини містять навіть більше цієї потужної поживної речовини, ніж лосось.

Консервовані сардини також багаті кальцієм. Типова банка містить приблизно стільки ж цього мінералу, скільки склянка молока.

Вони також є значним джерелом вітаміну D, який допомагає засвоєнню кальцію.

Сардини - риба номер один

Спеціалісти радять споживати сардини 2-3 рази на тиждень.

Дослідження 2021 року показало, що люди з перед діабетом, які мають високий ризик розвитку діабету 2 типу, отримали зниження маркерів, що вказують на менший ризик діабету 2 типу та серцевих захворювань, якщо двічі включити сардини у свій раціон на тиждень порівняно з тими, хто дотримувався дієти для профілактики діабету 2 типу, але не включали сардини до свого раціону.

Смак сардин подобається не всім, тому, щоб його пом'якшити, радять додавати трави та лимон.

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