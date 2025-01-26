Як розігнати метаболізм, якщо встала вага: дієві поради

Чим вищий рівень метаболізму, тим більше калорій витрачаєте у стані спокою.

Щоб зрушити стрілки терезів з мертвої точки, є кілька хитрощів, які допоможуть подолати плато в схудненні.

Як прискорити свій метаболізм

Найпростіший спосіб прискорення метаболізму - фізична активність. Регулярні заняття спортом, йогою, фітнесом, аеробікою сприяють спалюванню калорій, формують м'язову масу, прискорюють метаболізм, зменшуючи жирові відкладення.

Зменшіть споживання вуглеводів

Існують наукові дані, які свідчать про те, що дотримання низьковуглеводної дієти може допомогти зменшити напади голоду. Це означає, що ви можете підсвідомо почати їсти менше, що дасть вам змогу легко схуднути.

Спати не менше 7 годин

Здоровий сон сприяє виробленню ендогенних гормонів, які прискорюють обмін речовин.

Відмовитися від солодкого

Надлишок солодкого в організмі призводить до вироблення великої кількості інсуліну, що уповільнює метаболізм.

Вживати білкову їжу

Продукти багаті протеїнами найкраще розганяють метаболізм. Дослідження канадського університету Макмастера показало позитивний вплив молочних продуктів на прискорення обміну речовин.

Не нехтувати гострою та пряною їжею

Якщо здоров'я дозволяє, варто приправляти страви перцем, вживати в їжу часник, імбир, гірчицю. Гостра їжа - відмінний спосіб розігнати метаболізм.

Ходити пішки

Піші прогулянки в хорошому темпі - простий і ефективний метод для розгону метаболізму та схуднення. 7-8 тисяч кроків в день поліпшить обмін речовин і допоможе скинути вагу.

Приймати вітаміни і мінерали

Дефіцит деяких нутрієнтів призводить до серйозних порушень обміну речовин і зайвої ваги. Вживання добавок з селеном, йодом і Омега-3 сприяє поліпшенню метаболізму і загальному самопочуттю.

Керуйте стресом

Стрес може перешкодити вашим зусиллям зі зниження ваги, оскільки призводить до емоційного харчування і викликає тягу до їжі. Крім того, стрес підвищує рівень кортизолу в організмі. Гормон стресу, безсумнівно, допомагає організму реагувати на стрес, але він також може збільшити накопичення жиру на животі.

Раніше ми писали, кому категорично заборонено вживати морську капусту. Більше про це читайте в новині.

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