Як розпізнати переохолодження: прості поради

Всі ми розуміємо, що зима буде дуже важкою.
На жаль, ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, маємо знати, як ідентифікувати переохолодження та яку домедичну допомогу потрібно надати постраждалому, щоб не нашкодити.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Стадія 1: З’являються лихоманка, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів і «гусяча шкіра».
Стадія 2: Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить у розлад свідомості.
Стадія 3: Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може призвести до зупинки дихання та серця. Постраждалий може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.
Холодову травму можуть провокувати такі чинники:
- висока вологість (навіть тривале перебування за температури +5 — +8 °С0, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);
- вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);
- хронічні захворювання/надмірна втома в людини;
- вживання алкоголю;
- належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);
- носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.
Домедична допомога у разі переохолодження:
- Переконайтеся, що вам, постраждалому й іншим нічого не загрожує.
- Перейдіть у тепле приміщення.
- Заспокойте постраждалого, поясніть подальші дії.
- Зателефонуйте на «103» та слідуйте вказівкам диспетчера.
- Зніміть з постраждалого холодний чи вологий одяг.
- Дайте йому безалкогольний теплий напій.
- Накрийте термопокривалом або ковдрою і будьте поряд до приїзду медиків.
- Якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте на «103».
- Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
Як уникнути переохолодження
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути переохолодження в умовах війни.
Також ми публікували поради медиків та рятувальників про те, як уникнути обмороження і чому в мороз бажано не носити прикраси.
До того ж для переохолодження небезпечними є мокрі ноги.
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