Як розпізнати переохолодження: прості поради

Всі ми розуміємо, що зима буде дуже важкою.

На жаль, ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, маємо знати, як ідентифікувати переохолодження та яку домедичну допомогу потрібно надати постраждалому, щоб не нашкодити.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Стадія 1: З’являються лихоманка, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів і «гусяча шкіра».

Стадія 2: Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить у розлад свідомості.

Стадія 3: Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може призвести до зупинки дихання та серця. Постраждалий може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.

Холодову травму можуть провокувати такі чинники:

висока вологість (навіть тривале перебування за температури +5 — +8 °С 0 , але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);

, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму); вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);

хронічні захворювання/надмірна втома в людини;

вживання алкоголю;

належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);

носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Домедична допомога у разі переохолодження:

Переконайтеся, що вам, постраждалому й іншим нічого не загрожує. Перейдіть у тепле приміщення. Заспокойте постраждалого, поясніть подальші дії. Зателефонуйте на «103» та слідуйте вказівкам диспетчера. Зніміть з постраждалого холодний чи вологий одяг. Дайте йому безалкогольний теплий напій. Накрийте термопокривалом або ковдрою і будьте поряд до приїзду медиків. Якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте на «103». Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Також читайте Як не переохолодитися в укритті: практичні поради

Як уникнути переохолодження

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути переохолодження в умовах війни.

Також ми публікували поради медиків та рятувальників про те, як уникнути обмороження і чому в мороз бажано не носити прикраси.

До того ж для переохолодження небезпечними є мокрі ноги.

Читайте також:

Як уникнути переохолодження: поради і руханка від Ксенії Литвинової