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Як розпізнати переохолодження: прості поради

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
174
Час на прочитання
2 хв
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Як розпізнати переохолодження: прості поради

Фото: pixabay.com

Всі ми розуміємо, що зима буде дуже важкою.

На жаль, ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, маємо знати, як ідентифікувати переохолодження та яку домедичну допомогу потрібно надати постраждалому, щоб не нашкодити.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я. 

Стадія 1: З’являються лихоманка, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів і «гусяча шкіра».

Стадія 2: Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить у розлад свідомості.

Стадія 3: Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може призвести до зупинки дихання та серця. Постраждалий може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.

Холодову травму можуть провокувати такі чинники:

  • висока вологість (навіть тривале перебування за температури +5 — +8 °С0, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);
  • вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);
  • хронічні захворювання/надмірна втома в людини;
  • вживання алкоголю;
  • належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії  низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);
  • носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Домедична допомога у разі переохолодження:

  1. Переконайтеся, що вам, постраждалому й іншим нічого не загрожує.
  2. Перейдіть у тепле приміщення.
  3. Заспокойте постраждалого, поясніть подальші дії.
  4. Зателефонуйте на «103» та слідуйте вказівкам диспетчера.
  5. Зніміть з постраждалого холодний чи вологий одяг.
  6. Дайте йому безалкогольний теплий напій.
  7. Накрийте термопокривалом або ковдрою і будьте поряд до приїзду медиків.
  8. Якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте на «103».
  9. Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Як уникнути переохолодження

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути переохолодження в умовах війни

Також ми публікували поради медиків та рятувальників про те, як уникнути обмороження і чому в мороз бажано не носити прикраси

До того ж для переохолодження небезпечними є мокрі ноги

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Перегляди
174
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