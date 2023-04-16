Як щоденне вживання червоного м’яса впливає на ваш організм

Якщо ви любите щодня їсти червоне м’ясо, ось як ця звичка може вплинути на ваше здоров’я.

Яловичина, свинина, баранина, оленина потрапляють під "червону" групу різновидів м'яса, що має рожевий або червоний колір у сирому вигляді (і темніє під час приготування). Ці продукти тваринного походження багаті на основні поживні речовини, такі як білок, залізо і вітамін B12. Пікантне, соковите та ароматне червоне м'ясо є улюбленим для багатьох з нас.

Однак, що відбувається з нашим організмом, якщо їсти червоне м’ясо регулярно?..

Всесвітній фонд дослідження раку (WCRF) рекомендує обмежити споживання червоного м'яса до трьох порцій на тиждень. Незважаючи на те, що в червоному м'ясі багато поживних речовин, як виявилось, цей щоденне споживання цього продукту в будь-якому вигляді має свої наслідки.

Білок — це плюс

М’ясо, таке як яловичина та оленина, є одними з продуктів з найвищим вмістом білка. Наприклад, 110 г яловичого фаршу містять 23 г білка. Оскільки добова норма білка становить 50 г, вживання яловичини може бути корисним. Але, чи маємо ми отримувати білок лише з м’яса? Ні.

Підвищення холестерину

Холестерин — як ЛПНЩ ("поганий"), так і ЛПВЩ ("хороший") — є важливим показником здоров’я серцево-судинної системи. Оскільки ця речовина накопичується у ваших кровоносних судинах, вона може звужувати простір для пересування збагаченої киснем крові, зрештою навіть спричиняючи закупорки, які спричиняють серцеві напади чи інсульти.

На жаль, щоденне вживання гамбургерів або відбивних прискорить ці процеси. Червоне м’ясо, зокрема, сумно відоме тим, що підвищує рівень ЛПНЩ. Дослідження Оксфордського університету навіть виявили, що ризик ішемічної хвороби серця у людей зростає на 18% на кожні 50 г додатково обробленого червоного м’яса, які вони їдять, і зростає на 9% на кожні 50 г необробленого м’яса.

Збільшується ризик діабету 2 типу

Може здатися, що діабет 2 типу пов’язаний лише зі споживанням вуглеводів, оскільки цей стан включає регуляцію організмом рівня цукру в крові. Але такі білок червоного м’яса також впливає на те, чи розвинеться у вас другий тип діабету.

Щоденне споживання м’яса пов’язане з ризиком діабету 2 типу. Дослідники припустили, що споживання червоного м’яса посилює запалення в організмі, сприяє збільшиенню ваги, зокрема, вісцерального жиру — усі відомі фактори розвитку діабету.

Знову ж таки, дослідження 2022 року, яке оцінювало 21 рандомізоване контрольоване дослідження, показало, що червоне м’ясо не впливає на такі фактори ризику діабету 2 типу, як інсулінорезистентність і функція бета-клітин підшлункової залози. Але поки подальші дослідження не принесуть більше ясності, можливо, краще скоротити споживання стейків, якщо ви знаєте, що вам загрожує діабет.

Ви відчуваєте приплив енергії

Білок — не єдина суперзірка серед поживних речовин у яловичині, свинині, баранині та оленині. Вітамін B12 і залізо також містяться в червоному м’ясі. Ці мікроелементи відіграють важливу роль у вашому здоров’ї. Обидва важливі компоненти для підтримки вашої енергії. Дефіцит будь-якого з них може призвести до втоми та слабкості.

Збільшується ризик розвитку колоректального раку

Ще один недолік звички споживання червоного м’яса щодня — підвищення ризику захворювання на колоректальний рак. За останні кілька десятиліть було накопичено декілька якісних дослідженнь, зокрема 2015 року відділу медичної онкології Інституту онкології Стамбульського університету, що було опубліковано в Oncology Reviews, яке свідчить про зв’язок між більшим споживанням м’яса, наприклад яловичини, свинини та баранини, та ймовірністю захворювання кишечника.

Варто зазначити, що оброблене червоне м’ясо має більший вплив на розвиток раку товстої кишки. За даними Міжнародного агентства з дослідження раку ВООЗ, червоне м’ясо класифікується як канцероген групи 2А, що означає, його "ймовірну канцерогенність для людини". Оброблене червоне м’ясо, з іншого боку, класифікується як канцероген групи 1 — речовина, яка, як відомо, викликає рак.

Нагадаємо про існування альтернативного рослинного м'яса. На ТСН писали, чим воно відрізняється від тваринного і як його вживати.

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