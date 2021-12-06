Як щоденне вживання вітаміну С впливає на організм

Чи знаєте ви, як щоденне вживання вітаміну С впливає на ваш організм?

Вітамін С, він же L-аскорбінова кислота, природним чином міститься в деяких продуктах харчування, додається до інших, а також доступний як дієтична добавка, пояснює Національний інститут здоров’я.

За словами доктора медичних наук, лікаря екстреної медичної допомоги Даррена Марейніса, вітамін С необхідний для будь-якої дієти, і важливо знати, як щоденне вживання вітаміну С впливає на ваш організм.

«Вітамін С присутній у багатьох продуктах харчування і не синтезується організмом. Це треба проковтнути», - пояснив він.

Джерелами аскорбінової кислоти є цитрусові, перець, брюссельська капуста, помідори, диня, картопля, полуниця та шпинат. Однак деякі люди вважають за краще приймати його у формі добавок.

Вітамін С має антиоксидантну дію

Вітамін С є антиоксидантом, тобто він може допомогти запобігти пошкодженню клітин. Таким чином, це може допомогти запобігти проблемам зі здоров’ям, де окислювальний стрес відіграє роль.

Вітамін С може підвищити вироблення колагену

Він потрібен для біосинтезу колагену. Ось чому аскорбінова кислота є ключовим інгредієнтом багатьох засобів по догляду за шкірою.

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Покращує роботу серця

Є докази того, що вітамін С може допомогти уникнути серцево-судинних захворювань. Одне з найбільших досліджень, в якому взяли участь понад 85 000 жінок, показало, що споживання вітаміну С як у харчовій, так і в харчовій формі знижує ризик ішемічної хвороби серця. Інші виявили, що це може знизити ризик інсульту.

Вітамін С може допомогти запобігти втраті зору

Аскорбінова кислота може допомогти запобігти і навіть лікувати вікову макулярну дегенерацію та катаракту, дві основні причини втрати зору у літніх людей.

Вітамін С може допомогає одужати від застуди

Аскорбінова кислота зазвичай вважають імуностимулятором. Однак це може бути не настільки ефективним у запобіганні застуді, як ви думаєте. Вітамін С може допомогти скоротити тривалість звичайної застуди, каже доктор Марейніс.

Добавки вітаміну С можуть скоротити тривалість застуди та полегшити тяжкість симптомів у загальній популяції, можливо, через антигістамінний ефект високих доз вітаміну С.

Вітамін С може викликати розлад шлунка

Хоча вітамін С має низьку токсичність і, отже, не викликає серйозних побічних ефектів при високому вживанні, однак він може викликати шлунково-кишкові розлади, включаючи діарею, нудоту та спазми в животі.

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Вітамін С може викликати утворення каменів у нирках

Існують деякі суперечливі докази того, що велика кількість вітаміну С може «підвищити виведення оксалату та сечової кислоти з сечею», що може сприяти утворенню каменів у нирках.

Вітамін С може допомогти запобігти дефіциту заліза

Вітамін С допомагає вашому організму засвоювати залізо. Одне дослідження показало, що всього 100 мг вітаміну С можуть покращити засвоєння мінералу, що розбудовує кров на 67%. Щодо себе, подумайте, чи достатньо ви отримуєте вітаміну С.