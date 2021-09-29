Як школярам і студентам не втратити зір під час навчання

Як школярам і студентам не втратити зір під час навчання

Проблеми із зором — часте явище серед школярів і студентів. Учні проводять так багато часу перед екранами комп'ютерів і гаджетів, що не помічають, як у них з'являється короткозорість.

В середньому молоді люди витрачають по дев'ять годин на день на смартфони, планшети, світлодіодні монітори і телевізори з плоским екраном. Більшість дітей старше 12 років потребують корекції зору.

Загальні проблеми із зором у школярів і студентів

Найпоширеніша проблема із зором у дітей і молодих людей — підвищене навантаження на очі. Тривале проведення часу з гаджетами провокує короткозорість, але перш за все виникають сухість, на яку дитина зазвичай не звертає уваги, сльозотеча, свербіж, почервоніння і роздратування очей.

Інші симптоми перенапруги включають печіння, світлочутливість і труднощі з фокусуванням. Ці симптоми можуть супроводжуватися головним, шийними болями, ломота в плечовому або спинному відділі, проблемами зі сном і загальною втомою.

Ситуація ускладнюється, якщо в учня вже є проблеми із зором.

Синдром комп'ютерного зору (CVS)

Комп'ютерний зоровий синдром (CVS), на який страждають практично всі учні, — це специфічне порушення зору (астенопія). Вважається, що така проблема щодня виникає у 40% людей, які працюють за комп'ютером, і періодично — у 92% користувачів.

Діагностує такий синдром окуліст під час обстеження.

Синдром лікується коригуванням. Скористайтеся спеціальними окулярами для роботи за комп'ютером, проведіть зорову терапію (гімнастику для очей), а також змініть кут нахилу комп'ютера, положення сидіння, освітлення, поставте антибліковий екранний фільтр і робіть перерви на відпочинок.

До виникнення короткозорості також призводить недостатня гігієна та інфекції.

Бактеріальні та вірусні інфекції

Інфекційні захворювання очей швидко поширюються серед дітей і підлітків.

Кон'юнктивіт — одне з найчастіших захворювань. Виникає при ураженні інфекцією поверхні ока і внутрішньої поверхні повік. Очі червоніють, опухають, запалюються і починають хворіти, нерідко з'являються виділення.

Існує два основних типи кон'юнктивіту: інфекційний, який викликається бактеріями або вірусною інфекцією, і алергічний, який виникає через алергічну реакцію на чужорідну речовину, таку, як пил або пилок.

Вірусний і бактеріальний кон'юнктивіт дуже заразний і може поширюватися при тісному особистому контакті повітряно-крапельним, контактно-побутовим шляхом (через поверхні, предмети побуту).

Алергічний кон'юнктивіт не заразний і доставляє неприємні відчуття лише хворому.

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Хоча багато симптомів носять тимчасовий характер і зникають після відпочинку від гаджетів, у деяких вони поглиблюються і призводять до погіршення зору.

Попередьте короткозорість — усуньте дратівливі чинники.

Занадто багато часу за комп'ютером Читання при слабкому освітленні Відблиски на моніторі комп'ютера Неправильна відстань від екрана Погана постава при сидінні Відсутність моргання Запущені проблеми із зором Недостача сну Погане харчування Недотримання правил гігієни Плавання, сон в контактних лінзах

Профілактика здоров'я очей

Проблеми із зором можуть значно знизити здатність до навчання, тому офтальмологи наполягають на профілактиці.

tdktv.ru

Регулярні огляди окуліста

Фахівці рекомендують проходити комплексне обстеження зору раз на рік і частіше, якщо є ризик очних проблем в сімейному анамнезі, а також схильність до діабету або гіпертонії.

Першорядне значення має раннє виявлення потенційних проблем.

Моргання зволожує очі, очищає і захищає слизову від пилу

Так само непомітно і необхідно, як дихання.

Якщо відчуваєте, що слизова часто пересихає, використовуйте для зволоження штучні сльози. Спробуйте масаж очей. Він гарний у будь-який час, особливо, коли ви годинами дивитеся в книгу або екран.

Масаж очей

Потріть долоні одна об одну — це зігріє їх. Потім обережно прикладіть до очей і потримайте так секунд 5-7, щоб розслабити очні м'язи.

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Регулярні перерви

Встаньте, потягніться, прогуляйтеся, зробіть бутерброд — використовуйте все, що надасть перепочинок очам.

Очам допоможе розслабитися і наступна вправа:

виберіть предмет на відстані 5 метрів,

фокусуйтеся на ньому кожні 20 хвилин протягом 20 секунд.

Налаштуйте комп'ютер правильно

Яскравість, розмір шрифту тексту, висоту монітора, відстань між вами і комп'ютером, відблиски, мерехтіння — все, що заважає вам комфортно працювати слід відрегулювати.

Правильна постава

Слідкуйте за спиною і тим, щоб верх монітора комп'ютера був трохи нижче рівня очей, ступні повинні стояти на підлозі, а руки — під кутом 90 градусів. Спробуйте окуляри для комп'ютера. Вони створені вам на допомогу.

Дотримуйтесь збалансованої дієти

Раціон важливий для здоров'я очей. Дослідження показують, що харчування може запобігти або відстрочити вікові проблеми із зором. І виберіть зі своїм сімейним лікарем або окулістом полівітаміни, що включають: лютеїн і зеаксантин (допомагають фільтрувати шкідливе синє світло), Омега-3 (підтримують здоров'я сітківки і вироблення сльози, цинк (зміцнює імунітет), вітаміни C і E (ключові антиоксиданти для здоров'я очей ).

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Регулярно займайтеся спортом

Фізичні вправи поліпшують кровообіг, підвищують рівень кисню і допомагають виводити токсини.

Користуйтеся додатками, програмами і спеціальними ресурсами, які допомагають підтримувати здоров'я очей

Трекер контактних лінз

Додаток допоможе тим, хто носить контактні лінзи.

EyeCare

Користувачі Chrome, які багато часу проводять за комп'ютером, будуть отримувати нагадування про необхідність зробити перерву і зарядку для очей.

EyeCBest

Розширення браузера дозволяє користувачам змінювати шрифт, розмір і жирність тексту веб-сайту одним клацанням миші. Доступно для Safari і Chrome.

Eye Pro

Тривале сидіння перед комп'ютером знижує нормальну вологість очей, що може викликати хворобливість і втому. Ця програма для Windows нагадує вам про короткі перерви на моргання і про більш тривалі перерви з вправами для очей.

F.lux

F.lux регулює колір і свічення екрану в залежності від часу доби. Доступно для Windows, Mac, iPhone.

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