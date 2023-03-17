Як схуднути без дієт, таблеток, в домашніх умовах : найкращі поради, щоб скинути вагу

Ділимося секретами схуднення без зайвих зусиль в матеріалі ТСН.ua
Скинути 5-10 кг без виснажливих дієт, без тренажерних залів в домашніх умовах можна якщо змінити певні звички та удосконалити свій раціон
Що потрібно змінити, щоб скинути вагу та схуднути без дієт на 10 кілограмів
- Пийте більше води, мінімум два літри в день. Крім загальної користі для організму, вода перед прийманням їжі знижує апетит. Значить і змушує менше їсти. Якщо відчули голод, випийте воду. Якщо через 10 хвилин після цього хочеться їсти, це і справді є голод і можна поїсти. Після пробудження випивайте склянку теплої води натщесерце, щоб кишківник добре працювати протягом усього дня.
- Починайте споживання їжі з салату. Харчові волокна, що містяться в овочах, мають властивість набухати в шлунку, завдяки чому — відчувати себе ситими.
- Блакитний колір допомагає схуднути. Якщо є така можливість їжте у кімнаті з блакитними стінами, з голубих тарілок тощо. Вчені стверджують, що блакитний колір дивним чином пригнічує апетит, в той час, як теплі відтінки -- жовтий, коричневий чи рожевий роблять страву апетитнішою.
- Якщо тарілки будуть не лише блакитними, а й маленького розміру — це ще більше прискорить схуднення. Розмір має значення коли справа стосується не лише порції, а і посуди. Чим більша тарілка, тим меншою здаватиметься порція, захочеться докласти що щось. У маленьку тарілку поміститься менше їжі. Крім того, мозок отримає сигнал, що ми наїлися коли помітимо, що тарілка порожня.
- Наведіть порядок на кухні, приберіть з видного місця калорійні продукти. В холодильнику розкладіть продукти так, щоб на видному місці лежала більш корисна їжа.
- Їжте їжу, а не закуски, не робіть перекуси між прийманням їжі.
- Перетворіть споживання їжі в неспішний ритуал, під час якого довго та ретельно пережовуйте їжу.
- Експерти радять зменшити звичайні порції у два раз, а те що залишиться пережовувати повільно та зосереджено.
- Дотримуйтесь правила 20 хвилин. Якщо після приймання їжі не з’явилося відчуття насичення, почекайте 20 хвилин. Цього часу якраз достатньо, щоб до мозку дійшли сигнали, що організм отримав достатню кількість їжі.
- Скористайтеся порадою деяких експертів їсти у 12 годинному вікні. Приймайте їжу протягом 12-годинного періоду, наприклад з 8 до 20-ї години.
- Якщо дуже хочеться солодкого — не панікуйте. Намагайтеся споживати солодощі в першій половині дня, і не раніше ніж за дві години після основної їжі.
- Чашка міцної заварної кави вранці не лише надасть енергії, а й підвищить рівень метаболізму на 16%. Щоб кава сприяла схудненню обирайте якісний продукт та не додавайте до нього цукру та інших домішок. Однієї чашки в день цілком достатньо для результату.
- Висипайтесь, правильна кількість сну є дуже важливим фактором у підтримці здорової ваги.
- Підтримуйте низьку температуру в приміщенні, особливо під час сну. Дослідження свідчать, що в холодних приміщеннях спалюється більше калорій, ніж у теплих через прискорення метаболізму.
- Намагайтеся стояти тоді та там, де це тільки можна -- розмовляючи телефоном, вирішуючи завдання на роботі, уступаючи місце транспорті, готуючи на кухні.
Читайте також: