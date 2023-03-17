Як схуднути без дієт, таблеток, в домашніх умовах : найкращі поради, щоб скинути вагу

Ділимося секретами схуднення без зайвих зусиль в матеріалі ТСН.ua

Скинути 5-10 кг без виснажливих дієт, без тренажерних залів в домашніх умовах можна якщо змінити певні звички та удосконалити свій раціон

Що потрібно змінити, щоб скинути вагу та схуднути без дієт на 10 кілограмів

Пийте більше води, мінімум два літри в день. Крім загальної користі для організму, вода перед прийманням їжі знижує апетит. Значить і змушує менше їсти. Якщо відчули голод, випийте воду. Якщо через 10 хвилин після цього хочеться їсти, це і справді є голод і можна поїсти. Після пробудження випивайте склянку теплої води натщесерце, щоб кишківник добре працювати протягом усього дня.

Починайте споживання їжі з салату. Харчові волокна, що містяться в овочах, мають властивість набухати в шлунку, завдяки чому — відчувати себе ситими.

Блакитний колір допомагає схуднути. Якщо є така можливість їжте у кімнаті з блакитними стінами, з голубих тарілок тощо. Вчені стверджують, що блакитний колір дивним чином пригнічує апетит, в той час, як теплі відтінки -- жовтий, коричневий чи рожевий роблять страву апетитнішою.

Якщо тарілки будуть не лише блакитними, а й маленького розміру — це ще більше прискорить схуднення. Розмір має значення коли справа стосується не лише порції, а і посуди. Чим більша тарілка, тим меншою здаватиметься порція, захочеться докласти що щось. У маленьку тарілку поміститься менше їжі. Крім того, мозок отримає сигнал, що ми наїлися коли помітимо, що тарілка порожня.

Наведіть порядок на кухні, приберіть з видного місця калорійні продукти. В холодильнику розкладіть продукти так, щоб на видному місці лежала більш корисна їжа.

Їжте їжу, а не закуски, не робіть перекуси між прийманням їжі.

Перетворіть споживання їжі в неспішний ритуал, під час якого довго та ретельно пережовуйте їжу.

Експерти радять зменшити звичайні порції у два раз, а те що залишиться пережовувати повільно та зосереджено.

Дотримуйтесь правила 20 хвилин. Якщо після приймання їжі не з’явилося відчуття насичення, почекайте 20 хвилин. Цього часу якраз достатньо, щоб до мозку дійшли сигнали, що організм отримав достатню кількість їжі.

Скористайтеся порадою деяких експертів їсти у 12 годинному вікні. Приймайте їжу протягом 12-годинного періоду, наприклад з 8 до 20-ї години.

Якщо дуже хочеться солодкого — не панікуйте. Намагайтеся споживати солодощі в першій половині дня, і не раніше ніж за дві години після основної їжі.

Чашка міцної заварної кави вранці не лише надасть енергії, а й підвищить рівень метаболізму на 16%. Щоб кава сприяла схудненню обирайте якісний продукт та не додавайте до нього цукру та інших домішок. Однієї чашки в день цілком достатньо для результату.

Висипайтесь, правильна кількість сну є дуже важливим фактором у підтримці здорової ваги.

Підтримуйте низьку температуру в приміщенні, особливо під час сну. Дослідження свідчать, що в холодних приміщеннях спалюється більше калорій, ніж у теплих через прискорення метаболізму.

Намагайтеся стояти тоді та там, де це тільки можна -- розмовляючи телефоном, вирішуючи завдання на роботі, уступаючи місце транспорті, готуючи на кухні.

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