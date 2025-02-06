Як схуднути без спорту: 10 правил від відомого експерта з дієтології

Лікар Майкл Мослі, відомий британський лікар та експерт з дієтології, поділився порадами щодо схуднення.

Існує багато різних елементів для схуднення, і люди по-різному реагують на різні методи дієти та тренувань. Але фізичних вправ недостатньо, на думку дієтолога, коли справа доходить до переміщення впертого жиру. Ключ до зниження ваги - у правильному харчуванні та здорових звичках.

1. Рання вечеря та уникання пізніх перекусів

Мослі рекомендує завершувати прийом їжі не пізніше 19:30–20:00 та уникати калорійних перекусів після цього часу. Він пояснює, що жир і цукор, спожиті пізно ввечері, залишаються в організмі набагато довше, оскільки травний процес припиняє свою активну роботу. Тому важливо дотримуватися режиму харчування, щоб підтримувати здорову вагу.

2. Споживання достатньої кількості білка

Доктор Мослі рекомендує щодня споживати від 50 до 70 грамів білка. Отримати білок можна з м'яса, риби, бобових та інших джерел. Високий вміст білка в раціоні допомагає підтримувати відчуття ситості та сприяє збереженню м'язової маси під час схуднення.

3. Переривчасте голодування

Мослі пропонує метод переривчастого голодування, при якому прийом їжі обмежується певним часовим вікном. Наприклад, можна почати з 12-годинного вікна прийому їжі, а потім скоротити його до 10 годин. Він рекомендує завершувати прийом їжі о 20:00 і не їсти до наступного сніданку о 8:00. Цей підхід допомагає контролювати калорійність раціону та покращує метаболізм.

4. Правильні перекуси

Якщо виникає потреба в перекусах, Мослі радить обирати продукти, багаті на клітковину, такі як жменя горіхів. Вони ситні, багаті білком та іншими корисними мікроелементами, що допомагає уникнути бажання "з'їсти щось солодке".

5. Скорочення споживання цукру та крохмалистих вуглеводів

Мослі рекомендує зменшити споживання цукру та крохмалистих вуглеводів, таких як хліб, макарони, картопля та білий рис. Він пропонує замінити їх на більш здорові альтернативи, наприклад, цілозернові продукти, булгур, ячмінь, дикий рис та гречку. Це допомагає контролювати рівень цукру в крові та сприяє схудненню.

6. Дотримання правила "сім на день"

Мослі рекомендує пити достатню кількість води протягом дня, щоб знизити тягу до їжі та покращити самопочуття. Він пропонує правило "сім на день", яке полягає в тому, щоб ходити в туалет сім разів на день, що свідчить про достатнє споживання води. Це допомагає знизити тягу до алкоголю та покращити загальне самопочуття.

7. Уникання підрахунку калорій

Мослі радить не зосереджуватися на підрахунку калорій, а натомість зосередитися на вживанні цільних продуктів. Він зазначає, що для людей без суттєвих проблем зі здоров'ям або дітей підрахунок калорій не є необхідним. Однак для людей з діабетом другого типу або гіпертонією перехід на більш здорове харчування може бути корисним.

8. Правильний вибір продуктів для сніданку

Мослі рекомендує уникати споживання цукру, солодких ласощів, напоїв та десертів на сніданок. Він зазначає, що більшість сухих сніданків містять цукор, тому краще обирати більш здорові варіанти, багаті на клітковину та білок.

9. Дотримання режиму харчування

Мослі підкреслює важливість дотримання режиму харчування, включаючи регулярні прийоми їжі та уникання пропусків. Це допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та контролювати апетит.

10. Підтримка здорового способу життя

Окрім харчування, Мослі рекомендує вести здоровий спосіб життя, включаючи достатній сон, управління стресом та уникання шкідливих звичок. Ці фактори сприяють загальному стану здоров'я та допомагають у процесі схуднення.

Схуднути без необхідності інтенсивних тренувань можливо

Дотримуючись цих порад і підходів, запропонованих лікарем Майклом Мослі, ви зможете поступово та ефективно схуднути без необхідності інтенсивних тренувань. Головним аспектом є збереження здорового балансу в житті та харчуванні, що дозволить вам досягти бажаного результату без стресу та непотрібних обмежень.