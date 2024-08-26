Як схуднути без жорстких дієт: блогерка розповіла, як їла улюблений десерт та втратила 11 кілограмів

Відома фітнес-блогерка Ізабель Морріс схудла на 11 кілограмів без екстремальних дієт та тренувань. Вона відома в мережі як тренерка з фітнесу "для ледачих дівчат".

Зазвичай л юди намагаються скинути вагу, вдаючись для цього до важкої боротьби. Як вважає фітнес-блогерка, схуднути буває простіше, ніж звичайно думають — для цього потрібно впровадити реалістичні зміни у свій спосіб життя. Змінити харчування та правильно тренуватися не так вже й важко.

Ізабель Морріс ділиться порадами, як це зробити, зі своїми 110 000 підписниками в Instagram , показуючи свій власний прогрес у схудненні. Вона розповіла, як саме вона досягла свого перетворення, не відмовляючись від їжі, яка їй подобається — щовечора вона продовжувала їсти свій улюблений десерт.

У відвертому відео вона продемонструвала значні зміни у своєму тілі після того, як змінила свій розпорядок дня. Можна з упевненістю сказати, що тепер її живіт набагато чіткіший, і вона має фантастичний вигляд.

До схуднення блогерка почувалася "млявою, повільною і просто не надто впевненою у своїй шкірі", а тепер задоволена змінами, які відбулися.

Що робити, щоб схуднути: поради блогерки

Фітнес-блогерка виділила основні ключові кроки до свого успіху.

Споживання багатьох продуктів з високим вмістом білка . Для втрати жиру важливий дефіцит калорій, а не загальне зменшення споживання їжі. Тому Ізабель обрала шлях споживання об’ємної, низькокалорійної їжі, багатої на білки, що дало її змогу залишатися довгий час ситою та бадьорою в межах свого калорійного ліміту.

Регулярні силові тренування. Важлива не загальна втрата ваги, а втрата жиру. А силові тренування, підняття тягарів захищає м’язову масу, забезпечуючи фактичну втрату жиру. Ізабель регулярно, 4-5 разів на тиждень, відвідує спортзал для силових занять і не лише.

Важлива Кроки та кардіотренування відіграли важливу роль у втраті ваги . По-перше, Ізабель ставить собі за мету робити від 8 тис. до 10 тис. кроків на день, потім, крім цього, 2-4 рази на тиждень вона займається кардіотренуванням — 20-30-хвилинні пробіжки або їзда на велосипеді. Всі ці зусилля значно сприяють досягненню її цілей.

відіграли важливу роль у втраті ваги — Послідовність і терпіння — найголовніше для досягнення своєї мети. Деякий час Ізабель не спостерігала жодних змін на вагах, але продовжувала рухатися до своєї мети і досягла її в довгостроковій перспективі — втратила за 15 місяців понад 11 кілограмів.

І найголовніше — фітнес-тренерка продовжує щовечора насолоджувати улюбленим десертом.

Як схуднути без дієт

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