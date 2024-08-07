Як схуднути до 10 кг за місяць без дієт та залу: перевірений лайфгак

Як схуднути в області живота, боків, обличчя, інших частин тіла, практично нічого для цього не роблячи.

Не у всіх є натхнення, сила волі обмежувати себе в їжі, дотримуватися суворих дієт, ходити до залу. Не у всіх є можливості навіть записатися на фітнес.

Але щоб схуднути, мати гарний вигляд та й врешті-решт бути здоровим, не обов'язково вдаватися до виснажливих тренувань та голодування.

Розповідаємо, як схуднути за місяць без проблем для здоров'я.

Лайфгак, який допоможе схуднути без надмірних зусиль

Леслі Сансон пропонує для цього простий спосіб тренування. Жінки, які його спробували, залежно від початкової ваги, стану здоров'я худли до 13 кг за місяць.

Суть методу полягає в тривалості та певній інтенсивності ходіння. Потрібно більше ходити — та все. Тренування є різні за часом та складністю: за 15 хвилин — 1,5 кілометра, за 20 хвилин — 3 кілометри, за 45 хвилин — 4 кілометри тощо.

Тільки ви вирішуєте, тренування якої тривалості вибрати, наскільки інтенсивно ходити. Що активніше і довше ви ходите, то швидше спалюються калорії та втрачається жир на животі, ногах тощо.

Цей метод тренування має багато прихильниць та послідовниць. За відгуками дівчат та жінок ходьба заряджає енергією, посилює кровотік та лімфовідтік, не завдає шкоди суглобам, як це роблять інші види тренування. Ну й основне — спалюються калорії та зменшується вага.

Єдине, про що потрібно знати особливо прихильницям швидкого схуднення — вага буде зменшуватися поступово та й сама кількість кілограмів, яку втрачатимуть жінки, індивідуальна. Мінімальна вага, яку втрачали дівчата за місяць внаслідок ходьби, становила 1,5 кг, максимальна — 10-13 кг.

Великий плюс такого схуднення полягає в тому, що не потрібно обмежувати себе в харчуванні — ходьби протягом принаймні 20-30 хвилин цілком достатньо, щоб жир спалювався на животі або інших "проблемних" ділянках.

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