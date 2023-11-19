Як швидко схуднути та прибрати живіт до Нового року: 6 дієвих порад від фітнес-тренерки

Вже зовсім скоро до нас постукає Різдво та новорічні свята. Як скинути вагу до цього часу, схуднути в животі й взагалі мати гарний вигляд та добре себе почувати, ділиться порадами фітнес-тренерка Аманда Плейс. Для цього не потрібно мучити себе дієтами, що виснажують, а лише дотримуватись таких рекомендацій.

Як позбутися зайвих кілограмів

Контролювати калорійність продуктів. Насамперед тренерка радить звернути увагу на споживання калорій. Потрібно створити хоча б невеликий дефіцит калорій, що може "сприяти втраті жиру, зокрема в нижній частині живота". Витрачати потрібно більше калорій ніж їх споживати. Обмежити споживання оброблених харчових продуктів. Перероблені харчові продукти, як правило, містять багато цукру, який сприяє збільшенню ваги, особливо в області живота. «Зосередьтеся на цілісних, необроблених продуктах, щоб забезпечити своє тіло основними поживними речовинами без зайвих добавок», наголошує Аманда. Найпростіший спосіб це зробити — збільшити кількість фруктів і овочів, які ви з’їдаєте на день, виключаючи з раціону шоколад, солодощі, кекси, печиво тощо. Регулярно займайтеся кардіо навантаженнями. Виконуйте серцево-судинні вправи, щоб спалювати калорії та сприяти загальній втраті жиру. Найкращий вид активності для цього — це біг, велоспорт. Високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT) буде дуже ефективним для боротьби зі стійким жиром на животі». Додайте до щоденних тренувань силові, особливо спрямовані на серце і нижню частину тіла. Складні рухи, такі як присідання, випади, станова тяга, залучають декілька груп м’язів, у тому числі нижні м’язи живота, тому будуть ефективними для схуднення. Під'єднати вправи для живота. Для схуднення в животі важливо приділяти увагу м'язам в цій області живота, допоможуть цьому такі вправи, як різноманітні підняття ніг, ножиці, планка. Вправи з пілатесу та йоги залучають та зміцнюють всі основні м'язи, покращують загальну гнучкість, тонус м’язів нижньої частини живота, тому їх обов'язково потрібно включити до щоденного комплексу.

Для кращої мотивації, спробуйте тренуватися разом з другом чи подругою, це допоможе заохочувати одне одного до кращих результатів схуднення.

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