Як схуднути на 7 кілограмів менше, ніж за місяць: меню та поради від експертки

Як схуднути на 7 кілограмів менше, ніж за місяць та стати красивішою

Про це розповідає дієтологиня Річа Гангані, яка за 21 день скинула 7 кг. Яким чином вона досягла такого успішного зниження ваги?

Дієтологиня поділилася досвідом - завдяки правильно складеному раціону, їй вдалося схуднути з 63 кілограм до 56 за три тижні. Слідуючи протизапальній дієті та інтервальному голодуванні, вона не лише схудла, а й покращила стан своєї шкіри, вона стала здоровою та сяяти.

Протизапальна дієта не має єдиного стандарту, оскільки всі варіанти рекомендують включати в раціон продукти, що знижують запалення, але не встановлюють жорстких обмежень щодо калорій, порцій чи щоденного меню. Важливо вживати різноманітні продукти, щоб забезпечити широкий спектр корисних компонентів, що підвищують імунітет.

Протизапальні дієти акцентують на вживанні різноманітних фруктів і овочів, здорових ненасичених жирів (наприклад, авокадо, оливкової олії, горіхів, насіння), мінімально оброблених цільнозернових продуктів, бобових, трав, спецій, а також морепродуктів і жирної риби, обмежуючи споживання червоного м’яса, смаженої їжі, рафінованих вуглеводів і алкоголю.. Подібні продукти містяться і в середземноморській дієті, а також у дієті для гіпертонії DASH, що підтверджує їх приналежність до протизапальних підходів. Згідно з дослідженнями Гарвардської школи здоров’я, саме правильний вибір продуктів може значно знизити рівень запалення в організмі.

Дієтологиня Річа дотримувалася схеми інтервального голодування 16:8, де 16 годин вона утримувалася від їжі, а протягом наступних 8 годин вживала їжу. Вона наголошує, що саме цей підхід дозволив їй досягти значних результатів всього за три тижні.

Меню для схуднення

Річа поділилася своїм щоденним меню та розкладом харчування:

9:00 — Ранковий напій: протизапальний чай, корисний для кишечника.

11:00 — Сніданок: омлет із трьох яєчних білків, шпинатом і грибами.

13:00 — Перекус: яблуко з арахісовим маслом.

15:00 — Обід: чана масала (нут), коричневий рис, броколі.

17:00 — Перекус після тренування: яєчні білки та протеїновий коктейль.

19:00 — Вечеря: суп із гороху і шпинату з мигдалем.

20:00 — Вечірній напій: чай від здуття живота.

Читайте також:

Як скинути вагу: звичайні кроки, підтверджені наукою, які допоможуть схуднути