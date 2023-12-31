Як схуднути на животі: дієтологи розповіли, які 10 продуктів викликають появу черевного жиру

Що не потрібно їсти, щоб схуднути в животі

Звичайно, схуднення потребує цілісного підходу — підтримки здорового способу життя. Це і кількість щоденних вправ, загальна дієта, споживання алкоголю, рівень стресу. І не має швидкого рішення, яке допоможе безпечно скинути вагу — це потрібно робити щоденно, крок за кроком.

Що стосується дієти, зокрема, потрібно виключити, або хоча б обмежити споживання певних типів продуктів, які особливо впливають на появу жиру на животі.

Дослідження, опубліковане в журналі Obesity Reviews, показало, які продукти більше впливають на абдомінальне ожиріння, ніж будь-який інший фактор.

Які продукти найшкідливіші для фігури та викликають появу жиру на животі

Цукрові пластівці для сніданку. Починати ранок з миски солодких пластівців для сніданку може бути смачно, але зернові культури з високим вмістом доданого цукру можуть сприяти накопиченню жиру на животі. Окрім високого вмісту цукру, у цих крупах зазвичай не вистачає білка та клітковини, а це означає, що в них немає поживних речовин, які могли б зробити вас ситними. Як наслідок, споживання великої кількості калорій протягом ранку або збільшення кількості перекусів. Попкорн в мікрохвильовці. В ньому багато гідрогенізовані олії, які є основним джерелом трансжирів Пакована випічка. Якою б смачною та зручною вона не була, упакована випічка, як то кекси, пончики, зазвичай містить високий рівень трансжирів і доданого цукру. Щоб уникнути споживання трансжирів, експерти рекомендують вибирайте домашню випічку. Смажені фастфуди, поширені в мережах швидкого харчування при регулярному вживанні призводять до збільшення абдомінального жиру. Оброблене м'ясо, таке як пепероні, ковбаса, м’ясні делікатеси та бекон, має серйозні недоліки для вашого здоров’я. Вони не лише збільшують розмір талії, а й можуть підвищити ризик коректального раку. Білий хліб. У білому та рафінованому хлібі не так багато клітковини та поживних речовин, як у цільнозерновому. Крім того, як показуэ дослідження, вживання білого хліба, пов’язана зі збільшенням вісцерального (черевного) жиру. Цукерки. Щоб мінімізувати жир на животі, тримайтеся на відстані від цукерниці. З великою кількістю простих вуглеводів, які не насичують, дуже легко переборщити. «Ці продукти можуть сприяти накопиченню жиру на животі, якщо їх споживати в надлишку і не використовувати як енергію». Деякі заправки для салату в пляшках. Якщо ви їсте багато салатів протягом тижня, але все ще набираєте вагу, виною цьому може бути заправка для салату, яку ви вибираєте. «Не всі салатні заправки корисні, і багато видів можуть підвищити калорійність і жирність вашого салату, непомітно для вас, що може призвести до збільшення ваги в животі та зупинити спроби схуднути. Багато заправок для салатів у пляшках мають високий вміст трансжирів і насичених жирів, тому заміна їх на поліненасичені заправки, такі як оливкова олія, може допомогти. Батончики для заміни їжі. Їх рекламують як «здорові». Але батончики, які замінюють їжу, часто проходять інтенсивну обробку та містять доданий цукор і можуть викликати відчуття голоду більше, ніж раніше. «Перероблені замінники їжі часто мають високий вміст калорій, жирів, натрію, доданого цукру та рафінованих вуглеводів". Морозиво. Хоча ми не хочемо цього визнавати, регулярне вживання морозива може призвести до небажаного збільшення ваги в області живота.

Читайте також: