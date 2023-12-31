Як схуднути на животі: дієтологи розповіли, які 10 продуктів викликають появу черевного жиру

Що не потрібно їсти, щоб схуднути в животі
Звичайно, схуднення потребує цілісного підходу — підтримки здорового способу життя. Це і кількість щоденних вправ, загальна дієта, споживання алкоголю, рівень стресу. І не має швидкого рішення, яке допоможе безпечно скинути вагу — це потрібно робити щоденно, крок за кроком.
Що стосується дієти, зокрема, потрібно виключити, або хоча б обмежити споживання певних типів продуктів, які особливо впливають на появу жиру на животі.
Дослідження, опубліковане в журналі Obesity Reviews, показало, які продукти більше впливають на абдомінальне ожиріння, ніж будь-який інший фактор.
Які продукти найшкідливіші для фігури та викликають появу жиру на животі
- Цукрові пластівці для сніданку. Починати ранок з миски солодких пластівців для сніданку може бути смачно, але зернові культури з високим вмістом доданого цукру можуть сприяти накопиченню жиру на животі. Окрім високого вмісту цукру, у цих крупах зазвичай не вистачає білка та клітковини, а це означає, що в них немає поживних речовин, які могли б зробити вас ситними. Як наслідок, споживання великої кількості калорій протягом ранку або збільшення кількості перекусів.
- Попкорн в мікрохвильовці. В ньому багато гідрогенізовані олії, які є основним джерелом трансжирів
- Пакована випічка. Якою б смачною та зручною вона не була, упакована випічка, як то кекси, пончики, зазвичай містить високий рівень трансжирів і доданого цукру. Щоб уникнути споживання трансжирів, експерти рекомендують вибирайте домашню випічку.
- Смажені фастфуди, поширені в мережах швидкого харчування при регулярному вживанні призводять до збільшення абдомінального жиру.
- Оброблене м'ясо, таке як пепероні, ковбаса, м’ясні делікатеси та бекон, має серйозні недоліки для вашого здоров’я. Вони не лише збільшують розмір талії, а й можуть підвищити ризик коректального раку.
- Білий хліб. У білому та рафінованому хлібі не так багато клітковини та поживних речовин, як у цільнозерновому. Крім того, як показуэ дослідження, вживання білого хліба, пов’язана зі збільшенням вісцерального (черевного) жиру.
- Цукерки. Щоб мінімізувати жир на животі, тримайтеся на відстані від цукерниці. З великою кількістю простих вуглеводів, які не насичують, дуже легко переборщити. «Ці продукти можуть сприяти накопиченню жиру на животі, якщо їх споживати в надлишку і не використовувати як енергію».
- Деякі заправки для салату в пляшках. Якщо ви їсте багато салатів протягом тижня, але все ще набираєте вагу, виною цьому може бути заправка для салату, яку ви вибираєте. «Не всі салатні заправки корисні, і багато видів можуть підвищити калорійність і жирність вашого салату, непомітно для вас, що може призвести до збільшення ваги в животі та зупинити спроби схуднути. Багато заправок для салатів у пляшках мають високий вміст трансжирів і насичених жирів, тому заміна їх на поліненасичені заправки, такі як оливкова олія, може допомогти.
- Батончики для заміни їжі. Їх рекламують як «здорові». Але батончики, які замінюють їжу, часто проходять інтенсивну обробку та містять доданий цукор і можуть викликати відчуття голоду більше, ніж раніше. «Перероблені замінники їжі часто мають високий вміст калорій, жирів, натрію, доданого цукру та рафінованих вуглеводів".
- Морозиво. Хоча ми не хочемо цього визнавати, регулярне вживання морозива може призвести до небажаного збільшення ваги в області живота.
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