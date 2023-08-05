Як схуднути, не відчуваючи постійного голоду: прості поради

Експерти попереджають тих, хто хоче схуднути, що голодувати – це не вихід. Насправді домопожуть впоратися з голодом прості правила.

Про це пише Onlymyhealth.

Додайте в раціон білок

Білок є життєво важливим макроелементом, який необхідний нашому організму для побудови та відновлення клітин. Включення білка в раціон не тільки прискорює обмін речовин, а й довше зберігає відчуття ситості. Отже, якщо ви з'їсте порцію курячої грудки, що містить менш ніж 300 калорій, ви легко отримаєте 30 грамів білка і почуватиметеся ситим протягом кількох годин. Такі продукти як яйця, тофу, курка, риба та йогурт містять велику кількість білка.

Їжте продукти з негативною калорійністю

Продукти з негативною калорійністю — це продукти з надзвичайно низьким вмістом калорій, які забезпечують відчуття ситості протягом тривалішого часу. Фрукти та овочі — чудові приклади низькокалорійних продуктів. Візьміть за правило додавати до кожного прийому їжі порцію фруктів та овочів. Незалежно від того, які фрукти ви їсте, ви не споживатимете понад 200 калорій, те ж саме справедливо і для овочів. В овочах і фруктах міститься велика кількість клітковини, яка сприяє насиченню й допомагає злагодженій роботі шлунково-кишкового тракту.

Контролюйте свої порції

Контроль порцій — важлива стратегія в процесі зниження ваги. Яку б дієту ви не обрали, чи кето, чи дефіцит калорій, важливо стежити за тим, яку кількість їжі ви вживаєте. Якщо ви звикли їсти занадто великими порціями, намагайтеся зменшувати кількість з'їденого поступово. Наприклад, якщо ви з'їдали 5 курячих крилець на обід, постарайтеся наступного разу покласти собі в тарілку 4, за деякий час ще зменшіть порцію. Також велику порцію хліба або каш намагайтеся замінювати овочами.

Навчіться керуватися правилом тарілки, де половину тарілки мають становити овочі та фрукти, третину — вуглеводи, ще третину — білок, а решту — корисні жири. Якщо ви почнете практикувати контроль порцій, вам більше ніколи не знадобиться дієта.

Раніше ми писали про те, як швидко можна схуднути без дієт. Прості поради можна прочитати у новині.

Крім того, експерти назвали топ-10 продуктів для молодості та краси жінок.

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