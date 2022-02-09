Як схуднути природним чином: 5 натуральних напоїв, які прискорюють спалення жиру

Болить горло? Можна пити теплий чай з медом та лимоном / Pexels

Вживання висококалорійних напоїв (газована солодка вода, пиво, молочні коктейлі) впливає на нашу вагу. Це знають всі. Також багато з нас думають, що якісь інші напої здатні прибрати зайві кілограми. Але чарівного напою не існує.

Незважаючи на рекламу коктейлів для схуднення та «напоїв, що спалюють жир», немає жодної рідкої суміші, що знищить жирові клітини.

Однак є напої, які сприяють схудненню, пригнічуючи тягу до їжі, що допомогає уникнути зайвих калорій, а також прискорюють метаболізм, щоби наш організм ефективніше спалював жир.

Безкалорійні напої

Подсолоджені напої дуже калорійні; вони можуть сприяти підвищенню цукру в крові та ожирінню. А безкалорійні напої, загалом, зменшать ваше загальне споживання калорій, що може допомогти скинути вагу. Коли ви схуднете, ви втратите і той жир на животі, відомий як вісцеральний, а також інші жирові відкладення в організмі.

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Вода

Напої з низькою або нульовою калорійністю, як-от вода, допомагають прискорити метаболізм.

Крім води, одними з найкращих безкалорійних напоїв є вода із додаванням свіжих фруктів, несолодкий холодний і гарячий чай та кава.

Але подумайте і про те, з чим вони споживаються. Якщо ви їсте картоплю фрі, яка, як правило, містить багато насичених жирів, і запиваєте її водою, рідина в цьому випадку не дуже допоможе вам схуднути.

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Зелений чай

Щоби покращити метаболізм, почніть пити зелений чай, який містить кофеїн і катехіни, біологічно активні рослинні сполуки. Ці два головні компоненти підвищать окислення жиру або здатність спалювати жир.

Але те, що ви будете вживати багато зеленого чаю, не означає, що ви чарівним чином схуднете, але разом із іншими заходами це спрацює.

Дослідження, опубліковане в Journal of Functional Foods, показало, що люди, які пили зелений чай, що містить катехіни і кофеїн, втратили значну кількість вісцерального жиру протягом 12-тижневого періоду в порівнянні з контрольною групою, яка не пила чай. Щоб отримати найбільш концентровану дозу катехінів, рекомендуємо порошок зеленого чаю матча.

Несолодкий чорний чай

Якщо вам не подобається гіркий смак зеленого чаю, у вас є ще один здоровий варіант: чорний. Напій, багатий природними флавоноїдами, рекламується як корисний для серця, який навіть може допомогти знизити кров’яний тиск. І ті самі флавоноїди відіграють значну роль у зменшенні жиру, свідчать дослідження.

Експеримент 2014 року в Food & Function це довів. Науковці порівнювали вживання чорного чаю з іншим напоєм з кофеїном і виявили, що учасники дослідження, які випивали три чашки несолодкого чорного чаю щодня протягом трьох місяців, втрачали більше см на талії, ніж люди, які пили інший напій.

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Кава

Було показано, що вживання напоїв з кофеїном, таких як кава, ефективно пригнічує апетит у деяких людей, що може призвести до зниження споживання калорій і зменшити жир.

Деякі дослідження доводять, що «кофеїн стимулює термогенез, який, по суті, змушує організм виробляти більше тепла та спалювати додаткові калорії та енергію.

Напій також може підтримувати здоров'я кишківника, який відіграє ключову роль в обміні речовин.

Склад і здоров’я мікробіому нашого кишечника дійсно можуть вплинути на наш метаболізм. Ось чому дієтологи рекомендують рослинну дієту, яка містить багато клітковини та ферментованих продуктів, що підтримують здорові кишкові бактерії.

Дослідження показали, що люди, які споживають багато кофеїну, як правило, мають високий рівень певних здорових бактерій і низький рівень потенційно шкідливих мікробів.

Натуральний йогурт

Напій входить до багатьох дієт. Раціон із високим вмістом білка корисний для схуднення, не тільки завдяки придушенню голоду, а й росту і відновленню м’язів. Щоб допомогти вашому організму спалювати більше калорій, вибирайте кисло-молочні продукти без домішків та цукру.