Як схуднути раз і назавжди без всіляких дієт: метод який працює

Головний принцип схуднення. В якому випадку дієта спрацює

Щоб нормально функціонували всі системи організму потрібна енергія. Коли ми п'ємо та їмо, організм отримує цю енергію.

Як відомо, кількість енергії вимірюється калоріями.

Коли ми споживаємо більше калорій, ніж витрачаємо, енергія нікуди не дівається та відкладається на боках, животі, одним словом у вигляді жирових відкладень. Тому, якщо певний час споживати більше калорій, тобто енергії ніж витрачати, ми будемо набирати вагу, повніти.

Тому схуднення - це питання загальної калорійності раціону, не більше. Не жирів, не вуглеводів, навіть не білків, а саме тієї кількості калорій, якій ми споживаємо.

Всі результативні дієти побудовані на одному принципі - людина їсть калорій менше, ніж витрачає. От і все, по-іншому схуднути не можливо.

Що не потрібно робити, якщо ви хочете схуднути раз і назавжди

Голодувати

Якщо людина повністю відмовляється від їжі, в організм не надходять важливі нутрієнти - білки, незамінні кислоти, вітаміни та мінерали. Усе це позначається на самопочутті, здоров'ї. І рано чи пізно, після закінчення голодування вага не лише повертається, а й надолужує згаяне.

Використання монодієт

Всі монодієти побудовані на принципі споживання впродовж певного часу лише одного продукту, що у 100% випадків призводить до дефіциту поживних речовин та загостренню хвороб. А після завершення такої дієти до нових кілограмів.

Використання жироспалювачів, чаю для схуднення тощо

Люди продовжують вірити в чарівні засоби для схуднення, які можуть допомогти скинути вагу на певний час та врешті решт нашкодити здоров'ю. Якщо не їсти менше, ніж витрачати, жодний чарівний засіб не допоможе.

Повна відмова від випічки, солодощів, смаженої їжі

Хоча у всіх дієтах вимагається відмовитись від цих шкідливих продуктів, і вони дійсно таки шкідливі, але якщо ви прагнете схуднути без дієт і не набирати вагу хоча б іноді у вашому раціоні повинна бути їжа, яку ви любите. Але рідко і в контрольованих кількостях. Інакше зірветесь рано чи пізно. Оскільки "заборонений плід" є особливо привабливим, ви його скоштуєте і не лише, а переїсте. Наша природа влаштована так що коли нам що-небудь забороняють, нам ще більше цього хочеться.

Доведено, що якщо людина в цілому їсть калорій менше, ніж витрачає, невеликі включення в раціон "нездорової" їжі організм не помітить. Зате людина буде перебувати в прекрасному настрої від того, як худне.

Тому, підсумовуючи стосовно дієти, які б вони "ефективні" не були - тимчасові зміни ведуть до тимчасового результату, і як тільки людина повертається до старих звичок в споживанні, вона повертає своє "старе" тіло.

Як правильно худнути

Худнути треба повільно

Експерти рекомендують худнути поступово, втрачаючи не більше півтора, одного кг в тиждень. Винятком є випадки ожиріння, в такому випадку людина може втрачати більш як 1 кг в тиждень. Але під наглядом лікаря. В цілому, тут закономірність наступна - чим менше у людини зайвих кілограмів, тим менше ваги вона повинна втрачати за тиждень.

Постійний контроль калорій

Не можливо схуднути, якщо не контролювати кількість спожитих калорій. Підраховувати калорії можна шляхом зважування їжі та за допомогою

ложок і чашок як інструментів для виміру об'єму продукту.

Така міра, як підрахунок калорій вкрай необхідна для схуднення, як наслідок ви будете розуміти, скільки їжі потрібно їсти. А з часом навчитеся на око визначати, скільки та чого саме треба їсти, щоб контролювати свою вагу.

Щоб схуднути назавжди їжа повинна бути збалансованою та різноманітною

У раціоні повинні бути присутніми білок, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, що допоможе підтримувати не лише правильну вагу, а й хороше самопочуття та здоров'я.

Експерти рекомендують постійно вживати:

цільнозернові крупи та хліб, бобові,

білок з низьким вмістом жиру - - це м'ясо птаха, риба, нежирні молочні продукти.

багато овочів та регулярно фрукти,

корисні жири - оливкову, льняну олію, горіхи, жирну рибу, авокадо.

Рухайтеся більше, ніж завжди

Фізичні навантаження і рух в цілому не є головним чинником схуднення, адже, як ми зазначали, зниження ваги практично на 100% залежить від раціону. Проте фізично активні люди витрачають більше енергії, а також мають міцніше здоров'я. Тому вони можуть не так обмежувати себе в їжі, як ті люди які не рухаються і не витрачають енергії на це. Не обов'язково насилувати себе особливими навантаженнями, займайтеся тим видом фізичної активності, який вам подобається.

Не лише зважувайтесь, а ще й вимірюєте об'єми.

Хороший спосіб відстежування прогресу схуднення - зняття вимірів об'єму талії та стегон та інших об'ємів тіла. Зважування може виступати лише як один з додаткових методів оцінки результатів. Якщо об'єми значно зменшуються, а зменшення ваги не так помітне, це свідчить про правильне схуднення, що ви втрачаєте те, що потрібно - жирову масу, а не м'язи.

Якщо ви хочете не просто менше важити, а мати добрий вигляд - оцінюйте результат з відображення в дзеркалі.

Примірне меню для схуднення

Раціон на один день для людини з невеликим рівнем рухової активності.

Сніданок: 2 яйця пашот, гречана каша 150 г, салат з руколи, твердого сиру і груші, заправлений бальзамічним оцтом, одне велике яблуко, чай з лимоном.

Обід: картопля в мундирах, запечена 150 г, філе хека тушковане 150 г, броколі на пару, середній банан, чашка кави.

Перекус: жменя горіхів, апельсин, шматочок чорного шоколаду 15 г, склянка молока 1,5% жирності.

Вечеря: запечене куряче філе 100 г, салат з помідор, авокадо і червоної цибулі, заправлений оливковою олією та бальзамічним соусом, шматочок цілозернового хліба, йогурт, склянка води.

Меню для схуднення може бути різноманітним і смачним, може містити навіть невеликий шматочок шоколаду. Правильно підібраний раціон по розподілу інгредієнтів та за кількістю калорій допоможе схуднути правильно - з користю для здоров'я і назавжди.

Читайте також: