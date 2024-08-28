Як схуднути, якщо вам за 40: дієтологиня розкрила важливі секрети як скинути вагу

Багато жінок у 40 років і старше знають, що у цьому віці у них починаються найнеприємніші зміни з фігурою, яка повнішає та збільшується в обсягах. Дієтологиня, експерт із жіночого здоров'я та автор багатьох книг про харчування Нікі Вільямс зазначає, що причиною повноти є гормональні зміни, що відбуваються в жіночому організмі на цьому етапі життя. З наближенням менопаузи в жіночому організмові знижується рівень статевого гормону естрогену, що змушує організм дбайливіше накопичувати жир, тому що жирова тканина дозволяє йому отримувати додатковий естроген. Подібному накопиченню жиру сприяє уповільнення метаболізму, теж, на жаль, неминучого з віком.

Як зазначає експерт "Жінки, що переживають період перед менопаузою та менопаузу, більш схильні до резистентності до інсуліну та збільшення ваги. Це пов'язано з метаболічними змінами, пов'язаними з коливаннями надниркових залоз, щитоподібної залози та статевих гормонів, а також з підвищеною тяжкістю переносності вуглеводів.

Через уповільнення метаболізму, збільшення співвідношення жиру і м'язів, меншу активність або більший стрес, ми просто не можемо справлятися з вуглеводами, як раніше. З віком наші гормони щитоподібної залози можуть стати менш ефективними, і це може уповільнити наш метаболізм, через що дуже важко схуднути. Дієтологиня пояснила, що зайві кілограми найчастіше відкладаються навколо талії та на стегнах.

Попри змін, що відбуваються, схуднути жінкам старше 40 років можливо. В першу чергу, як зазначає експерт, жінкам потрібно стежити не лише за калоріями, а й за кількістю поживних речовин у тих продуктах, які вони вживають щодня.

Насамперед, за словами фахівця, жінкам під час менопаузи потрібно їсти овочі, які повинні становити щонайменше половину кожної порції. Потрібно зосередитися на хрестоцвітих овочах — ​​броколі, білокачанній та цвітній капусті, листовому буряку та ін. Саме такі овочі особливо корисні для детоксикації надлишку гормонів.

які повинні становити щонайменше половину кожної порції. Потрібно зосередитися на ​​броколі, білокачанній та цвітній капусті, листовому буряку та ін. Саме такі овочі особливо корисні для детоксикації надлишку гормонів. Ще одна речовина, яку потрібно вживати, – це жири . Саме жири допоможуть у засвоєнні вітамінів, виробленні гормонів, підтримці цукру в крові. Серед продуктів, що містять здорові жири, дієтологиня рекомендує авокадо, жирну рибу, кокосову та оливкову олії, горіхи, насіння.

. Саме жири допоможуть у засвоєнні вітамінів, виробленні гормонів, підтримці цукру в крові. Серед продуктів, що містять здорові жири, дієтологиня рекомендує авокадо, жирну рибу, кокосову та оливкову олії, горіхи, насіння. Споживати достатню кількість білка , їсти молочні продукти, яйця, якісне м'ясо, рибу, сочевицю, квасолю, нут, лободу, насіння та горіхи.

, їсти молочні продукти, яйця, якісне м'ясо, рибу, сочевицю, квасолю, нут, лободу, насіння та горіхи. Уникати рафінованих вуглеводів , які містяться в оброблених харчових продуктах -- тістечках, макаронах, хлібі, цукрі, випічці. Краще їх замінити складними вуглеводами, які є в овочах, коричневому рисі, солодкому картоплі, квасолі, бобових, лободі.

, які містяться в оброблених харчових продуктах -- тістечках, макаронах, хлібі, цукрі, випічці. Краще їх замінити складними вуглеводами, які є в овочах, коричневому рисі, солодкому картоплі, квасолі, бобових, лободі. Відмовитися від перекушування між прийомами їжі, перерва між сніданком та обідом, обідом та вечерею має становити чотири-шість годин.

перерва між сніданком та обідом, обідом та вечерею має становити чотири-шість годин. Експерт порекомендувала довготривалі періоди утримання від їжі між вечерею та сніданком. Якщо ви відмовитеся від їжі на 12-16 годин, найкраще між вечерею та сніданком, організм зможе спалити більше жиру.

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