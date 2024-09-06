Як схуднути за ніч: лікарка розповіла про продукт, який допоможе спалювати жир під час сну

Як схуднути у сні, продукт, який потрібно їсти на ніч, щоб схуднути

На думку лікарки, дієтологині ендокринолога Анжеліки Чиж тим, хто прагне схуднути, не потрібно відмовлятися від деяких продуктів. Щобільше, тим, хто хоче скинути вагу, вона порекомендувала їсти на ніч.

За словами лікарки в людському тілі до настання півночі виробляється гормон соматотропін, який діє як жироспалювальний компонент. І для стимуляції його вироблення (щоб він більше спалював) корисно їсти на ніч яєчні білки. Саме вони допоможуть спалювати жир під час сну.

Як схуднути за ніч

Щоб організм інтенсивніше спалював жир під час сну, дієтологиня вважає потрібно виконувати такі кроки.

“Перший крок – з’їсти перед сном два відварених яєчних білків. Другий крок – лягти спати до 11 години вечора”.

У раціоні тих, хто худне, як стверджує лікарка, повинні бути присутніми такі джерела білка як курятина, нежирне м’ясо або індичка, а також яйця або риба. Також обов’язково слід вживати клітковину у вигляді фруктів, овочів, бобових, цільних круп, зелені та пити багато води.

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