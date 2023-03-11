Як схуднути за один тиждень: дієві поради

Дотримання кількох правил здорового способу життя допоможе вам схуднути за тиждень в домашніх умовах.

Про рекомендації спеціалістів пише stylecraze.com.

Дотримуйтеся правила 80/20

Це правило дозволяє вам їсти поживну їжу 80% часу, залишаючи 20% часу на улюблену їжу. Так ви зможете менше переїдати й контролювати себе, коли вам захочеться перекусити.

Встановіть час

Перетворіть себе на повільного їдця. Цінуйте їжу, яку ви їсте. Встановіть таймер на 20 хвилин і переконайтеся, що ви витрачаєте кожну хвилину на смакування страви перед вами. Уважне харчування та гарне пережовування їжі можуть допомогти в схудненні. Переїдання може призвести тільки до переїдання, тому що ваш шлунок не встигає повідомити мозок, що він сповнений і ситий.

Зменшіть порції

Завжди важливо перевіряти, що у вас на тарілці, за якістю й кількістю. Контроль порцій — це хороша практика не тільки для схуднення, а й зниження надмірного споживання енергії. Поділіть порції навпіл і переконайтеся, що ви вибираєте менші порції.

Дослідження, проведене в Університеті штату Пенсільванія, показує зв'язок між великими порціями й ожирінням. У ньому також йдеться, що для контролю ваги ви можете їсти великі порції низькокалорійних продуктів.

Не їжте перед телевізором

Поєднання часу перегляду телевізора з обіднім часом може призвести до бездумного прийому їжі. Ви схильні зосереджуватися на тому, що відбувається на екрані телевізора, та перестаєте усвідомлювати, що відбувається у вас у роті й шлунку. Зрештою ви переїдаєте.

Добре спіть

Режим сну багато в чому залежить від вашої ваги. Нестача сну може зрештою призвести до збільшення ваги.

Зменшіть споживання рафінованих вуглеводів

Один із способів швидко схуднути - скоротити споживання цукру, крохмалю або вуглеводів. Цього можна досягти завдяки дієті з низьким вмістом вуглеводів або зменшивши кількість рафінованих вуглеводів і замінивши їх цільнозерновими продуктами.

Це може допомогти приборкати апетит, знизити рівень інсуліну і змусити вас схуднути.

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