Як схуднути за тиждень на 3 кг без дієт та без шкоди для здоров'я

Схуднути за тиждень на 3 кг - що для цього потрібно

Схуднути на 3 кілограми, або на 2 чи 5 за тиждень — мета, яку жінки часто намагаються досягнути за допомогою різноманітних дієт. А все тому, що це якраз та зайва вага, яку ми найчастіше набираємо, чи після свят, відпусток тощо.

Щоб схуднути на декілька кілограмів, не потрібно сидіти на жорстких дієтах, достатньо внести деякі зміни у свій раціон, спосіб харчування та життя, радять дієтолог Летісія Каррера та експерт зі спортивного харчування Сандра Лорден Альварес.

Як ефективно схуднути за тиждень на 3 кілограми

Не відмовляйтесь від хліба

На думку експертів, хліб обов'язково повинен бути у раціоні, особливо на сніданок. Але хліб зі гарним складом, з низьким вмістом цукру. А найголовніше - це його кількість. "Проблема не в самому хлібі, а в його кількості. Це не одне й те саме, з'їсти скибочку підсмаженого хліба або цілий буханець хліба. Не менш важливо поєднувати хліб з тваринними білками.

Не замінюйте хліб кукурудзяними або рисовими хлібцями

Хоча багато дієтологів рекомендують замінити хліб кукурудзяними або рисовими хлібцями, Летісія Каррера категорично з цим не погоджується. "Це неправда, що вони кращі. Насправді в цих хлібцях більше калорій, ніж у білому або цільнозерновому хлібі. Просто вони містять багато повітря і менше важать".

Їжте білок на вечерю

На думку Летісії Каррери одна з найефективніших рекомендацій для схуднення на 2-3 кілограми — це на вечерю їсти лише білок. "Це велика допомога у схудненні" - ...збільшення споживання якісних білків з високою здатністю до насичення".

Як пити каву

Кава сама по собі не проблема, якщо ви хочете схуднути. Може стати проблемою те, як ви її вживаєте. Ви можете пити її просто так, зі знежиреним молоком або підсолоджувачем. "3 чашки кави з підсолоджувачем не впливають на вагу. Однак, якщо ви додасте молоко та цукор, збільшення ваги, звичайно, можливе".

Не пийте фруктові соки

Ми часто споживаємо напої, не підозрюючи про їхню калорійність. "Оскільки вони перебувають у рідкій формі та не сильно насичують, ризик полягає в тому, що ми споживаємо набагато більше калорій, ніж зазвичай отримуємо з їжею у твердій формі. Це відбувається, наприклад, із фруктовими соками". Це неминуче збільшує калорійність раціону.

Регулювання вживання води

Як вважають практично всі експерти з харчування та дієтологи, найкращий спосіб швидко скинути вагу — це правильне вживання води.За 30 хвилин до їди, випивайте дві склянки води. Не запивати водою їжу, почекайте, хоча б годину. Після приймання їжі, пийте воду невеликими ковтками.

Уникайте споживання цукру

Насамперед тому, що, як нагадує Каррера, споживання цукру веде до появи целюліту та прискорення старіння шкіри. Важливо уникати не солодкого смаку, а продуктів зі швидко засвоюваними цукрами, які підвищують рівень глюкози у крові та викликають сильне почуття голоду.

Які продукти потрібно включити до раціону

Клітковину, бобові, оливкову олію — це необхідні продукти, які забезпечують організм поживними речовинами та надають необхідне почуття ситості. Дефіцит поживних речовин в організмі, уповільнює метаболізм. Крім того, "це змусить вас їсти з великим занепокоєнням".

Важливість фізичних вправ та відпочинку

Фізичні вправи повинні бути частиною будь-якого способу життя, не зважаючи, чи хочете ви схуднути, чи ні. Якщо ж є мета схуднути, потрібно мати на увазі, що "тренування — це союзник для прискорення метаболізму та збільшення витрати калорій, тому ви можете споживати більше калорій".

Повноцінний відпочинок також необхідний, інакше може виникнути гормональний дисбаланс, який може підвищити апетит.

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