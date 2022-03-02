Як швидко привести організм до стабільного стану при постійному стресі: лікарка рекомендує

Що допоможе за умов постійної тривоги та страху.

У лихоліття для всіх нас лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у власному телеграм-каналі дала кілька порад, які допоможуть стабілізувати загальний стан організму.

Харчування

Як пише спеціалістка, за умови доступності магазинів, купуйте продукти тривалого зберігання, наприклад, тунець у власному соку/оливковій олії та іншу рибу, яка буде в наявності.

"Важливо! Обов'язково читайте етикетки, навіть не для того, щоби щось не з'їсти, а для того, щоб переключити увагу з новин, сповільнитися і заспокоїти думки", — радить лікар.

Мариновані овочі (огірки/помідори, квашена капуста) також підходять для харчування в екстрених умовах. Сирі швидко псуються (а клітковина дуже потрібна під час стресу, тому що зменшує ризик запорів).

Якщо є місце для зберігання (морозильна камера), можна використовувати заморожені овочі, ягоди, фрукти.

Горіхи та насіння знайдіть обов'язково. Бажано без солі та цукру. Вони підтримають роботу гормонів, сприяють швидкому насиченню та довгому почуттю ситості, запустять нормальну роботу нервової системи.

"Жувальна гумка дуже сильно допомагає заспокоюватися. Жуйте, коли відчуваєте сильну напругу. Якщо нічого не лізе — хоча б мед, воду, печиво, солодощі (те, що дає глюкозу організму для енергії)", — додає Толстікова.

Стрес виснажує роботу всіх органів, а ви пам'ятаєте, що глюкоза — це найпростіше та швидке паливо для організму. Можна її вживати і в рідкому вигляді (соки, смузі, кола, що, направду, має багато фосфору, тож не зловживайте, особливо якщо є проблема з кальцієм), це якщо дуже важко щось є, але я б все одно радила б жувати.

pixabay.com

Нервова система та напруга

Катерина Толстікова дала покроковий план, як нормалізувати емоційний стан за умов постійного стресу.

Самомасаж (повірте, це допомагає: від натискань до розминання та погладжування себе та ближнього), торкайтеся свого тіла, починаючи від massetera (жувальний м'яз) до сідничних.

Дихайте. Рівно, повільно і глибоко концентруйтеся на диханні 5-10 хвилин, особливо в гострій фазі стресу.

Зарядка (якщо довго сидите, починайте робити суглобову гімнастику) або ходьба хоча б тим місцем, де є можливість. Якщо зовсім нема де, перевалюйтеся з одного боку на інший, робіть розтяжку.

Якщо є можливість, прийміть контрастний душ або ванну з магнієвою сіллю.

Аромамасла (можна брати з собою і вдихати, навіть без аромалампи. Особливо олійки лаванди, меліси, м'яти або цитрусових).

Сон (тут як складеться, але якщо є можливість заснути вдень/вночі, будь-якої миті — ловіть цю можливість. Тільки так ми повноцінно відновлюємо нервову систему).

Змініть фокус уваги: якщо можливо — читайте книги, малюйте, пишіть у блокнот думки, виписуйте всю агресію та негатив, весь біль, страждання та ті емоції, які зараз "осідають" у тілі.

Препарати

З простого та доступного в аптеках лікар рекомендує: магній, Магне В6, комплекс вітамінів групи В, ГАМК (GABA), L-теанін, 5-НТР.

"Якщо дуже тривожно і страшно, візьміть валеріану і препарати на травах (Афобазол, Ноофен використовуйте після консультації з лікарем). Всі препарати, які ви приймаєте за станом здоров'я краще завжди носити з собою, купувати заздалегідь, просити про допомогу в соціальних мережах (знайомих), якщо щось закінчується і ви не маєте змоги купити", — додає Толстікова.

"Шукайте опору в собі, зараз для всіх буде краще, якщо саме з вами все буде окей і вас не потрібно буде рятувати. Як каже мій чоловік, страх смерті – це страх життя. Бо одне без іншого не буває.

Якщо у вас купа страхів, згадайте про те, як же ви хочете жити, і наповніть своє тіло, душу і голову позитивними емоціями. Незабаром все скінчиться, однозначно нашою перемогою. А поки що нам потрібно бути одне з одним добрішим, ближчими та допомагати усім, як можемо", — пише лікарка Толстікова.