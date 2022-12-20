Як швидко та безпечно підняти тиск у домашніх умовах тим, хто страждає від його низького рівня

Що робити, якщо впав тиск, а він і так зазвичай низький, читайте в матеріалі ТСН.ua

Низький артеріальний тиск — явище неприємне, а коли воно ще знижується навіть на декілька пунктів, то це загрожує неприємними симптомами у вигляді слабкості, легкого або помірного запаморочення, тяжкості в ногах, серцебиттям.

В такій ситуації важливо розрізняти — чи це просте вегетативне зниження артеріального тиску чи невідкладний стан, який потребує негайної госпіталізації. У випадку, якщо шкіра стала липкою, блідою та холодною, дихання частим та поверхневим, пульс занадто слабким, швидким, якщо сталося порушення свідомості, непритомність — потрібно терміново викликати швидку. Така ситуація може призвести до набряку легенів і мозку, стати причиною шоку і коми, одним словом, загрожує життю.

Однак бувають ситуації, коли низький артеріальний тиск має симптоматичний характер, завдаючи людині незручності час від часу.

Якщо медики не виявили небезпечних причин, через які відбувається зниження тиску, можна скористатися порадами лікарів, які допоможуть підвищити артеріальний тиск в домашніх умовах.

Що потрібно зробити для підвищення низького артеріального тиску

Випити міцний чай чи каву. Це найпростіший і доступний спосіб підняти в домашніх умовах артеріальний тиск, яким користуються багато гіпотоніків. Варто враховувати, що на деяких людей розчинна кава може діяти з протилежним ефектом — тиск може знизитися ще сильніше, приєднається тахікардія. А ось мелена заварна кава, міцний зелений або чорний чай дійсно можуть підвищити артеріальний тиск на декілька пунктів.

Це найпростіший і доступний спосіб підняти в домашніх умовах артеріальний тиск, яким користуються багато гіпотоніків. Варто враховувати, що на деяких людей розчинна кава може діяти з протилежним ефектом — тиск може знизитися ще сильніше, приєднається тахікардія. А ось мелена заварна кава, міцний зелений або чорний чай дійсно можуть підвищити артеріальний тиск на декілька пунктів. З'їсти щось солоне . Сіль, або натрію хлорид затримує іони води в організмі та тим самим сприяє підвищенню артеріального тиску. Але рекомендація протипоказана людям зі змішаним типом вегетосудинної дисфункції (у таких людей відзначаються епізоди підвищеного тиску). Крім того, вдаватися до такого способу можна нечасто, через те, що сіль може призвести до хронічного застою рідини й розвитку набряків, серцевої недостатності. Використовувати солону їжу як "швидку допомогу" для підвищення артеріального тиску можна не частіше 1-2 разів на тиждень

. Сіль, або натрію хлорид затримує іони води в організмі та тим самим сприяє підвищенню артеріального тиску. Але рекомендація протипоказана людям зі змішаним типом вегетосудинної дисфункції (у таких людей відзначаються епізоди підвищеного тиску). Крім того, вдаватися до такого способу можна нечасто, через те, що сіль може призвести до хронічного застою рідини й розвитку набряків, серцевої недостатності. Використовувати солону їжу як "швидку допомогу" для підвищення артеріального тиску можна не частіше 1-2 разів на тиждень Випити пару склянок води , ще краще, підсоленої води. Ця порада чудово доповнює першу, тому, що сіль з водою ідеально поповнюють кров'яне річище і вирівнюють знижений артеріальний тиск без допомоги лікарських засобів. Звичайно ж, таким методом також не можна зловживати, він підходить лише для періодичного застосування. Особливо важливо не зловживати солоною рідкістю людям похилого віку, через те, що це може сильно нашкодити серцю.

, ще краще, підсоленої води. Ця порада чудово доповнює першу, тому, що сіль з водою ідеально поповнюють кров'яне річище і вирівнюють знижений артеріальний тиск без допомоги лікарських засобів. Звичайно ж, таким методом також не можна зловживати, він підходить лише для періодичного застосування. Особливо важливо не зловживати солоною рідкістю людям похилого віку, через те, що це може сильно нашкодити серцю. Одягти компресійний одяг. Багато людей, які страждають від варикозного розширення вен, використовують тугі шкарпетки, панчохи та колготи. Однак компресійний трикотаж не лише підтримує тонус розширених судин, але й підвищує центральний артеріальний тиск, покращуючи кровопостачання життєво важливих органів. Цей метод підходить якраз для тих випадків, коли попередні не можна використовувати.

Багато людей, які страждають від варикозного розширення вен, використовують тугі шкарпетки, панчохи та колготи. Однак компресійний трикотаж не лише підтримує тонус розширених судин, але й підвищує центральний артеріальний тиск, покращуючи кровопостачання життєво важливих органів. Цей метод підходить якраз для тих випадків, коли попередні не можна використовувати. Прийняти певну позу. У вертикальному положенні важко забезпечити приплив крові до мозку, особливо коли тиск знижений. Тому лікарі рекомендують прийняти напівсидяче положення, схрестити ноги, стиснути стегна, щоб підвищити приплив крові до серця і мозку. Непоганий варіант — сісти на підлогу та обійняти коліна руками, нахилившись корпусом вперед.

Щоб підвищити понижений артеріальний тиск можна використовувати комбінацію цих способів, крім цього потрібні налагодити повноцінне харчування, приймати вітаміни з мікроелементами, вдаватися до легких фізичних навантажень.

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