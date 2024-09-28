Як швидко та безпечно покращити свою фізичну форму: ідеальна вправа для людей похилого віку

Ходьба сходами менш травматична ніж біг і більш ефективна ніж прогулянки по рівній землі, тому відмінно підійде новачкам і людям похилого віку.

Якщо ви хочете швидко і легко покращити свою фізичну форму, але через вік або стан здоров'я не можете бігати і виконувати силові вправи, вам допоможе максимально проста і ефективна вправа — ходьба сходами.

Про це пише GQ.

Користь та переваги ходьби сходами

З якою б метою людина не вирішила розпочати тренуватися, вона завжди хоче побачити максимальний ефект за мінімальний час. Але якщо у вас немає чарівної палички, яка виконує бажання, то результату все ж таки доведеться почекати.

Але є і хороша новина: якщо ви вибираєте між прогулянкою та ходьбою сходами, ви повинні знати, що підйом по сходинках буде в 20 разів ефективніший, а в деяких випадках – принесе результати кращі, ніж біг. Ба більше, фахівці стверджують, що навіть спуск сходами буде корисним, тому що м'язи працюватимуть для підтримки стійкості та рівноваги.

"Це заняття, яким може займатися кожен незалежно від рівня фізичної підготовки", — пише видання.

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Якщо ходьба не дає вам бажаних результатів, а суглоби не витримують бігового навантаження, підйом та спуск сходами – це ідеальна вправа, особливо для людей похилого віку. Крім того, таке навантаження не тільки дозволить вам підтримувати тонус м'язів, але також зміцнить серцево-судинну систему та покращить навички координації рухів, а значить знизить ризик незручних падінь та травм.

Як і де можна тренуватися

Ви можете практикувати це по-різному. Наприклад, підніматися сходами замість того, щоб користуватися ліфтом. Причому можна починати з одного сходового маршу або навіть з декількох сходинок, а для тренувань вам не знадобиться ніякого спеціального екіпірування. Однак ходити сходами все ж таки краще у зручному взутті та одязі, який не сковує рухів.

Ви можете ходити сходами стільки, скільки вважаєте за потрібне або поки не втомитеся – важливо тільки пам'ятати, якщо ви давно не тренувалися, збільшувати навантаження потрібно поступово. Крім того, у спортивних залах є спеціальні сходові тренажери, які схожі на ескалатор.

А ось ескалатори у метро чи торгових центрах використовувати для тренувань не варто. Це може створити незручності та травмонебезпечні ситуації як для вас, так і для інших людей.

Нагадаємо, вчені впевнені, що один із ключів до довголіття – це рух. Вони назвали найдоступніші способи активності, які додадуть три роки життя.

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