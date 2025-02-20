Як швидко відновитися після тренування: вчені дослідили ефективність холодного душу

Холодні водні процедури можуть знижувати запалення, пов’язане з фізичними навантаженнями, а також покращувати якість сну, зменшувати рівень стресу та зміцнювати імунну систему.

Останнім часом дедалі більше людей занурюються в холодну воду після тренувань, переконані, що це допомагає швидше відновитися.

Але що говорить наука — про це йдеться в дослідженні Yahoo.

Зменшення запалення та покращення імунітету

Згідно з дослідженням PLOS ONE, холодні водні процедури можуть знижувати запалення, пов’язане з фізичними навантаженнями, а також покращувати якість сну, зменшувати рівень стресу та зміцнювати імунну систему. Аналіз охопив 11 досліджень із загальною вибіркою 3177 осіб.

Короткострокові vs довгострокові ефекти

Вплив холоду стимулює виділення норадреналіну, що підвищує концентрацію, енергію та стійкість до стресу, а також ендорфінів і адреналіну, що пояснює почуття бадьорості та навіть ейфорії після процедури. Але чи мають холодні купання довготривалий позитивний вплив на психічне здоров’я – питання залишається відкритим.

Чи варто занурюватися в холодну воду після тренувань?

Дослідники дійшли висновку, що короткочасне занурення у воду температурою 5-15°C може сприяти відновленню. Проте більшість досліджень мають обмежену вибірку, а тому необхідні подальші експерименти, щоб оцінити ефективність цієї практики.

Тож якщо після тренування ви хочете відчути приплив енергії та допомогти організму адаптуватися до стресу – холодний душ або купання можуть бути хорошим вибором. Але чи стане це незамінною частиною спортивного відновлення – питання поки залишається відкритим.

Нагадаємо, є низка продуктів, з якими не можна пити каву. Насамперед, це пояснюється тим, що ви можете нашкодити своєму організму.