Як швидко заснути і не прокидатися протягом ночі: що таке дихальна техніка 4-7-8

Якщо вам важко заснути ввечері, а протягом ночі ви часто прокидаєтесь, спробуйте дихальну техніку 4-7-8.

Більше про дихання 4-7-8 розповіли у виданні The Focus.

Чим корисно дихання 4-7-8

Відповідно до Healthline, деякі дихальні техніки є дійсно корисними для нашого здоров'я, тому що вони допомагають розслабитися через відновлення тілом запасів кисню.

Як кажуть експерти, дихання 4-7-8 дає органам і тканинам надзвичайно потужний приплив кисню. Ця техніка релаксації допомагає тілу досягти балансу реакцій, подолати стресові ситуації і навіть тривожність.

Як швидко заснути: метод 4-7-8

Цю техніку дихання можна практикувати у положенні сидячи (з прямою спиною) або лежачи. Дуже важливо знайти зручне положення, адже під час виконання вправи ви можете швидко заснути.

Як виконувати техніку:

Насамперед, переконайтесь, що кінчик вашого язика торкається піднебіння за передніми зубами. Він повинен залишатися в цьому положенні протягом всього процесу. Злегка розведіть губи і повністю видихніть через рот, видаючи свистячий звук. Тепер вдихніть через ніс, рахуючи до чотирьох. Порахуйте до семи, затримавши дихання. Видихайте через рот протягом 8 секунд, видаючи той самий звук.

Якщо ви робите цю вправу вперше, то виконайте чотири цикли таких вдихів-видихів. Хоча техніка не допоможе зануритися в сон безпосередньо, проте вона підготовить ваше тіло і розум до довготривалого і спокійного відпочинку.

Техніка 4-7-8 може стати у пригоді і за інших обставин. Наприклад, коли ви не можете контролювати свої емоції або відчуваєте стрес.

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