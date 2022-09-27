Як скинути зайву вагу за допомогою звичайної ходьби: поради фахівців

Ходьба, як і будь-яка активність, спалює калорії. Перевага ходьби перед іншими активностями в тому, що вона безпечна і доступна, на відміну від бігу, їзди велосипедом або стрибків у воду. Недолік в тому, що калорії спалюються повільніше, ніж при інших активностях

Скільки калорій можна спалити під час ходьби

Це залежить, звичайно, від темпу та виду ходьби — можна ходити 6 км/год на гору, а можна 3 км/год на рівній місцевості. Загалом за годину можна спалити 220 ккал, а за 5 годин помірної прогулянки - 1000 ккал.

Ходьба для скидання ваги рекомендується тим, хто має обмеження у фізичних навантаженнях, наприклад, людям із захворюваннями серцево-судинної системи, з перенесеними травмами опорно-рухового апарату тощо.

Щоб ходьба була ефективною для схуднення:

Ходіть у гірку з невеликим ухилом. Нерівний рельєф змушує м'язи працювати у різному режимі, внаслідок чого збільшиться споживання калорій.

Змінюйте темп протягом прогулянки — швидка ходьба прискорить спалювання калорій, а повільна — дасть тілу відпочити.

Гуляйте від години до двох на добу. Пам'ятайте, що цьому виду активності потрібно трохи більше часу, щоби запустити процес спалення жиру.

Використовуйте правильну техніку ходьби. Вона не тільки допоможе швидше схуднути, а й буде корисною для опорно-рухового апарату.

Обов'язково оберіть зручне взуття – це основа здорової ходьби.

Правильна техніка ходьби:

Йти рівно, утримуючи хребет прямо, дивлячись вперед. Плечі, руки, шия розслаблені.

Руки при ходьбі повинні розгойдуватися вперед та назад.

При ходьбі перекочуватися з п'яти на решту стопи.

Рух кінцівок повинен бути різнойменним — робимо крок лівою ногою, а права рука в цей момент прямує вперед.

Підтримуємо правильне дихання — вдихаємо через ніс, видихаємо через рот.

Крок середньої довжини – від 75 до 85 см.

Скинути зайву вагу за допомогою звичайної ходьби реально просто для цього потрібно трохи більше часу. У поєднанні з тренуваннями та правильним харчуванням результат буде видно через кілька місяців.

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