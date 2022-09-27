Як скинути зайву вагу за допомогою звичайної ходьби: поради фахівців

Ходьба, як і будь-яка активність, спалює калорії. Перевага ходьби перед іншими активностями в тому, що вона безпечна і доступна, на відміну від бігу, їзди велосипедом або стрибків у воду. Недолік в тому, що калорії спалюються повільніше, ніж при інших активностях
Скільки калорій можна спалити під час ходьби
Це залежить, звичайно, від темпу та виду ходьби — можна ходити 6 км/год на гору, а можна 3 км/год на рівній місцевості. Загалом за годину можна спалити 220 ккал, а за 5 годин помірної прогулянки - 1000 ккал.
Ходьба для скидання ваги рекомендується тим, хто має обмеження у фізичних навантаженнях, наприклад, людям із захворюваннями серцево-судинної системи, з перенесеними травмами опорно-рухового апарату тощо.
Щоб ходьба була ефективною для схуднення:
- Ходіть у гірку з невеликим ухилом. Нерівний рельєф змушує м'язи працювати у різному режимі, внаслідок чого збільшиться споживання калорій.
- Змінюйте темп протягом прогулянки — швидка ходьба прискорить спалювання калорій, а повільна — дасть тілу відпочити.
- Гуляйте від години до двох на добу. Пам'ятайте, що цьому виду активності потрібно трохи більше часу, щоби запустити процес спалення жиру.
- Використовуйте правильну техніку ходьби. Вона не тільки допоможе швидше схуднути, а й буде корисною для опорно-рухового апарату.
- Обов'язково оберіть зручне взуття – це основа здорової ходьби.
Правильна техніка ходьби:
- Йти рівно, утримуючи хребет прямо, дивлячись вперед. Плечі, руки, шия розслаблені.
- Руки при ходьбі повинні розгойдуватися вперед та назад.
- При ходьбі перекочуватися з п'яти на решту стопи.
- Рух кінцівок повинен бути різнойменним — робимо крок лівою ногою, а права рука в цей момент прямує вперед.
- Підтримуємо правильне дихання — вдихаємо через ніс, видихаємо через рот.
- Крок середньої довжини – від 75 до 85 см.
Скинути зайву вагу за допомогою звичайної ходьби реально просто для цього потрібно трохи більше часу. У поєднанні з тренуваннями та правильним харчуванням результат буде видно через кілька місяців.
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