Як подолати відчуття тривоги, перебуваючи у бомбосховищі

МОЗ оприлюднила техніку самопідтримки.

Тисячі мирних українців через війну, яку розгорнула Росія проти України змушені ховатися в підвалах, укриттях та бункерах, тікаючи від ракетних обстрілів та авіаційних бомбардувань. Міністерство охорони здоров’я публікує техніку самопідтримки, яка допоможе справитися з тривогою та зберігати спокій в ці складні часи.

Панічна атака — це раптовий епізод сильного страху, що зумовлює важкі фізичні реакції, без реальної небезпеки чи видимої причини. Коли трапляються напади паніки, ви можете подумати, що втрачаєте контроль, переживаєте серцевий напад...

Допомога і профілактика

зрозумійте причини тривоги, паніки й агорафобії;

визначте ситуації, яких ви уникаєте чи боїтеся;

оцініть природу конкретних симптомів, їх частоту і важкість, а також обставини, за яких виникає паніка;

з’ясуйте, чи є супутні фактори (депресія, інші тривожні стани, вживання психоактивних речовин тощо).

Рекомендації

практики для розслаблення м’язів;

релаксація за допомогою дихальних вправ;

навчитися розпізнавати власні ознаки стресу та визначити разом зі спеціалістом ефективні техніки для їх послаблення.

Нагадаємо, у лихоліття для всіх нас лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у власному телеграм-каналі дала кілька порад, які допоможуть стабілізувати загальний стан організму.