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Як подолати відчуття тривоги, перебуваючи у бомбосховищі

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Як подолати відчуття тривоги, перебуваючи у бомбосховищі

МОЗ оприлюднила техніку самопідтримки.

Тисячі мирних українців через війну, яку розгорнула Росія проти України змушені ховатися в підвалах, укриттях та бункерах, тікаючи від ракетних обстрілів та авіаційних бомбардувань. Міністерство охорони здоров’я публікує техніку самопідтримки, яка допоможе справитися з тривогою та зберігати спокій в ці складні часи.

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Панічна атака — це раптовий епізод сильного страху, що зумовлює важкі фізичні реакції, без реальної небезпеки чи видимої причини. Коли трапляються напади паніки, ви можете подумати, що втрачаєте контроль, переживаєте серцевий напад...

Допомога і профілактика

  • зрозумійте причини тривоги, паніки й агорафобії;
  • визначте ситуації, яких ви уникаєте чи боїтеся;
  • оцініть природу конкретних симптомів, їх частоту і важкість, а також обставини, за яких виникає паніка;
  • з’ясуйте, чи є супутні фактори (депресія, інші тривожні стани, вживання психоактивних речовин тощо).

Рекомендації

  • практики для розслаблення м’язів;
  • релаксація за допомогою дихальних вправ;
  • навчитися розпізнавати власні ознаки стресу та визначити разом зі спеціалістом ефективні техніки для їх послаблення.

Нагадаємо, у лихоліття для всіх нас лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у власному телеграм-каналі дала кілька порад, які допоможуть стабілізувати загальний стан організму.

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