Як у 40 мати вигляд на 20: секрети молодості японок, які потрібно знати всім

Звичайно високий рівень життя в Японії має велике значення для збереження молодості японських жінок. Крім того, японки їдять здорову їжу, займаються фізичними активностями та ретельно, можна сказати, навіть суворо доглядають за своєю зовнішністю.

Чому не буває товстих японок, розкриваємо секретами раціону

Японки та японці їдять переважно сезонні рослинну їжу, рибу, морепродукти, рис високої якості. Риба чи м'ясо займає 30% страви, решта, це - овочі.

Другий, не менш важливий чинник молодості -- японська кухня є кухнею швидкого приготування, що дозволяє зберегти максимальну кількість корисних речовин.

Ще одна особливість полягає в тому, що в процесі готування практично не використовуються сіль і спеції. Замість них легкі "приправи" на основі соєвого соусу і рослинних олій.

До здорового харчування японців привчають змалку. Як тільки дитина потрапляє в дитячий сад або школу, його починають привчати до здорової натуральної їжі. Дитину привчають їсти все. Як це робиться, наприклад, з двох не дуже улюблених продуктів пропонують вибрати один і з'їсти половину порції. Щомісячно батьки отримують від дієтолога таблицю з харчування, де детально описано, які продукти та в якій кількості треба їсти їх чаду.

Японки приймають БАДи

За статистикою 90% жителів Японії приймають біологічно активні добавки. Але, зверніть увагу, усі БАДи проходять суворий контроль безпеки. Щоб потрапити на ринок компанія-виробник тестує свої добавки впродовж 10 років.

БАДи споживають не лише для покращення стану шкіри, а й для покращення загального самопочуття та здоров'я. Наприклад, в Японії популярні БАДи "від втоми". Такі Бади призначають курсом, є й одноразового застосування, щоб випити, та відновитися. До складу таких добавок, зазвичай входять екстракти женьшеню, червоного перцю, імбиру.

Популярними для уповільнення старіння є БАДи з ферментами, з про- і пребіотиками, які призначені оздоровлювати мікрофлору кишківника. Для зовнішньої привабливості використовують добавки з колагеном, гіалуроновою кислотою й екстрактом плаценти. Обов'язковий щоденний прийом порції клітковини та грубих харчових волокон, які продаються у вигляді сухих порошків та розводяться водою.

Японки користуються лише натуральною косметикою та завжди захищають шкіру від сонця

Один із секретів молодості японських жінок в косметиці, в якій практично немає консервантів. За основу виробники чаші усього використовують екстракт зі свинячої або кінської плаценти, пептиди або екстракти рослин.

При цьому японки не роблять, як наші жінки маски з огірків або полуниці, оскільки не знають, скільки там пестицидів, гормонів і іншої хімії.

Жодна японка не вийде на вулицю без надійного захисту від УФ-променів сонця, захисні креми з SPF вони наносять навіть в похмуру дощову погоду.

Догляд за шкірою - священний ритуал для японок

Одним з найважливіших етапів догляду за шкірою є її багатоступеневе очищення. За допомогою гелю, гідрофільної олії видаляються поверхневі забруднення, далі шкіра очищається мильною піною. На наступному етапі сироватка. Завершує очищення гель, молочко або крем структури гелю, які призначені утримувати вологу, захищаючи шкіру. Японські експерти стверджують, що для підтримання краси та молодості шкіри очищати її потрібно не менше двох разів на день, а за можливості — ще частіше. Усі засоби догляду за шкірою повинні бути з однієї лінійки. Це пов'язано з тим, що будь-який японський комплекс догляду за шкірою розробляється з урахуванням того, щоб кожен подальший компонент посилював дію попереднього.

Японські жінки дуже люблять незмивні маски, які наносяться на ніч і впливають на шкіру 10-12 годин. Першими в історії вони почали використовувати й тканинні маски, які ефективно зволожують суху шкіру та запобігають її старінню.

Японки з обережністю ставлять до всіляких естетичних процедур

До пілінгів, ін'єкцій, лазерних маніпуляцій, тим більше пластичних операцій японці відносяться украй негативно. Ці методи вони вважають занадто агресивними для організму. "Поважне” японок ставлення до своєї шкіри проявляється й у мінімальному використанні декоративної косметики

Замість цього більшість японців вважають за краще посилювати ресурси власного організму за допомогою натуральних засобів, як зовні, використовуючи натуральну косметику, так і зсередини, приймаючи добавки. Найпопулярнішою процедурою в косметологічних кабінетах в Японії був і залишається масаж, особливо лімфодренажний.

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