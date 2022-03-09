Як уникнути переохолодження в умовах війни

Як уникнути переохолодження в умовах війни

Низькі температури та негода повернулися в Україну.

В умовах війни, коли цивільне населення змушене проводити значну частину доби в холодних підвалах і сховищах, підвищується ризик отримати переохолодження.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників.

Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур навколишнього середовища, а найбільш вразливою групою є зневоднені чи фізично виснажені люди.

МОЗ публікує інфографіку про симптоми переохолодження, як убезпечити себе від гіпотермії та що робити при переохолодженні.

Нагадаємо, міжнародна платформа з підбору клінік та організації лікування Bookimed створила медичний чат-бот "Турбота", який знаходить лікарів для пацієнтів.

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