Як вакцинуватися проти COVID-19, якщо ви вимушено покинули територію України

Як вакцинуватися проти COVID-19, якщо ви вимушено покинули територію України

Захистіть себе та вакцинуйтесь у тій країні, де ви перебуваєте.

У ряді європейських країн продовжують діяти обмеження у зв'язку з пандемією, адже COVID-19 нікуди не зник.

Як вакцинуватись проти COVID-19 у Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові та Чехії за посиланням.

Як вакцинуватись проти COVID-19 у Литві, Латвії, Німеччині, Ізраїлі та Франції за посиланням.

Як вакцинуватись проти COVID-19 в Італії, Іспанії, Австрії, Греції та Болгарії за посиланням.

Нагадаємо, на території Україні діє державна програма «Доступні ліки», екстрена медична допомога надається безплатно, а сімейні лікарі будь-де зобов’язані приймати тимчасових переселенців.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.

Для людей, які тимчасово змінили місце проживання, в аптеках продовжує працювати програма "Доступні ліки".

"Все лікарські препарати за рецептом людина може отримати в будь-якій аптеці безплатно або, якщо препарат перевищує визначену державою ціну, то за невелику доплату. На інсуліни ми зняли будь-яку доплату, і вони є безплатними в усіх аптеках, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", – пояснив Ляшко.