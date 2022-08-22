Як вакцинуватися від інфекцій людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями: деталі

Про це інформує МОЗ.

Серцево-судинні хвороби ускладнюють реакцію імунітету на деякі захворювання. Це збільшує ризики важкого перебігу інфекційних хвороб, а отже – появи серйозних ускладнень.

Особливо небезпечними для людей із серцево-судинними хворобами є грип, пневмококова інфекція, кашлюк і коронавірус. Ускладнення цих хвороб можуть призводити до розвитку ішемічної хвороби серця, інфарктів, тромбозів. Саме тому людям із хронічними серцевими хворобами треба робити щеплення.

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“Будь-які інфекційні хвороби викликають запалення, яке може бути небезпечним для пацієнтів зі слабкою серцево-судинною системою. Тому дуже важливо, щоби такі пацієнти отримували як обов’язкові щеплення, так і рекомендовані», – коментує головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Фото: moz.gov.ua

Надія, 65 років, яка має ішемічну хворобу серця, з Харкова розповідає:

"Ішемічну хворобу серця маю з 30 років. Через це ретельно стежу за власним здоров’ям, маю всі необхідні щеплення згідно з календарем. У січні зробила щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19. Два тижні тому вакцинувалася від правця та дифтерії. Після щеплення у мене підвищилась температура, відчувала озноб та головний біль, але на другий день все це минуло.

"Вважаю, що вакцинація необхідна, особливо для людей, які мають хвороби серця, адже будь-яка інфекція чи вірус може дати серйозні ускладнення. Усі необхідні щеплення робитиму й надалі, бо розумію, що запобігти захворюванню набагато простіше, ніж потім лікувати його наслідки", - розповіла жінка.

Щоб зробити щеплення від інфекційних хвороб – зверніться до свого сімейного лікаря. Якщо ви переїхали в інший регіон, то можна звернутися до будь-якого сімейного лікаря, підписувати нову декларацію з ним необов’язково. Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints або за телефоном 16-77.

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