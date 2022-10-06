Як вибрати зубну пасту: правильно використовуємо її залежно від проблеми

Ззубуну пасту можна вибирати спираючись на її склад та властивості. Як вибрати зубну пасту залежно від проблеми, читайте у матеріалі ТСН.ua

Всі зубні пасти можна розділити на гігієнічні та лікувально-профілактичні. Гігієнічні пасти призначені для механічного видалення з зубів залишків їжі та нальоту, у їхньому складі ліків немає. Лікувально-профілактичні пасти призначені для профілактики таких захворювань ротової порожнини як карієс, гінгівіт, пародонтоз, тому мають антисептичний та протизапальний ефект та містять ліки.

При виборі пасти звертайте увагу на її запах, смак та склад. Це важливо, якщо у вас є алергія – до складу паст входить безліч компонентів, у тому числі рослинних. Вибирайте пасту, яка містить мінімум консервантів, барвників та піноутворювачів.

Чого не повинно бути у складі зубної пасти:

SLS/SLES - завдяки їм паста піниться. Використання пасти з SLS/SLES руйнує бар'єр слизової порожнини рота, внаслідок чого з'являються сухість і навіть алергія.

Антибіотиків триклозану та триклогарду. Вони негативно впливають на імунітет та мікрофлору порожнини рота, знищуючи корисні бактерії. Пасти з антибіотиками можна використовувати лише за рекомендацією лікаря.

Карбонат кальцію. Входить до складу недорогих паст в якості абразив. Залишає подряпини на емалі, порушує її структуру та сприяє утворенню ранніх стадій карієсу.

Яку зубну пасту вибрати залежно від проблеми

Яку пасту вибрати для профілактики карієсу

Головна причина карієсу – це бактерії, які виділяють кислоти, внаслідок чого вимиваються фтор та кальцій. Прискорює розвиток каріозних бактерій часте вживання солодкого. У групі ризику зуби з тонкою емаллю. Найефективніший спосіб боротьби з карієсом – рання діагностика проблеми та профілактика. Зчищайте наліт не рідше ніж два рази за добу. Використовуйте зубні пасти, які містять монофторфосфат натрію, фторид натрію, амінофториди, гліцерофосфат кальцію, ксиліт. Вони зміцнюють емаль, заповнюють мікротріщини. Щоб очистити міжзубні проміжки, використовуйте іригатор.

Якщо турбує наліт яку пасту вибрати

Якщо вас турбує наліт, чистість зуби після кожного приймання їжі. Вибирайте для щоденного використання пасти з абразивністю не вище 80. Це низькоабразивні пасти для чутливих ясен та зубів. Вміст фтору або гідроксиапатиту повинен бути не меншим за 950 ppm. Використовуйте для догляду додатково ополіскувач для ротової порожнини.

Які пасти використовувати для усунення неприємного запаху з рота

Причин неприємного запаху з рота або як його називають галітозу може бути багато. Це може бути погана гігієна, карієс, запалення ясен, куріння. Галітоз може бути пов'язаний із захворюваннями ШКТ, органів дихання та нирок, цукровим діабетом, приймання медичних препаратів тощо. Якщо серйозні причини галітозу виключені, можна впоратися з ним і зубною пастою. Вибирайте антибактеріальну пасту, у складі повинні бути активні компоненти, які усувають леткі сполуки сірки. В першу чергу, це цинк, лише при наявності цинку паста не маскуватиме, а справді розв'язуватиме проблему неприємного запаху. Непогано, якщо до складу пасти будуть входити олії евкаліпта та тимолу, вугілля.

Які потрібні пасти для чутливої емалі

Для чутливої емалі вибирайте пасти із гідроксіапатитом, фтором або кальцієм у складі. Вони зміцнять емаль та зменшать її чутливість.Чутлива емаль потребує ретельного і щадного чищення — будь-яка сильна дія може викликати біль і погіршити стан. Якщо у вас зуби реагують на гарячу, холодну, гостру, вам підійдуть низькоабразивні пасти з RDA 20-30.

Як підібрати пасти для чутливих ясен

Для чутливих ясен потрібний комплексний підхід. Вибирайте пасти з вмістом хлоргексидину, рослинних екстрактів (кори дуба, шавлії, ромашки), алантоїну, ефірних олій (ментолу, тимолу). До пасти підберіть щітку з м'якою щетиною і міняйте її раз на 3 місяці. Доповніть догляд ополіскувачем для чутливих ясен. Коли десни сильно кровоточать, на пізніх стадіях захворювань пародонту використовують пасти з потужними антисептиками: триклозаном, двоокисом хлору, цинком. Такі пасти допомагають усунути неприємний запах, захистити ясна від запалення та уповільнюють розмноження бактерій. Але ці пасти, як і будь-які антибактеріальні засоби знищують не лише хвороботворні мікроорганізми, а й корисні. Тому їх можна використовувати курсами не більше 2-3 тижнів, в окремих випадках — до 1 місяця.

Які пасти відбілюють зуби

Причинами потемніння емалі можуть бути погане чищення, куріння, часте вживання кави, чаю, червоного вина тощо. Потемнілим зубам підійде паста з ефектом, що відбілює. Спочатку наліт від продуктів, що фарбують, зніміть абразивними пастами, а для освітлення використовуйте пасти з пероксидами. Пероксид карбаміду — найефективніший відбілюючий компонент. Якщо ви хочете повернути природну білизну або продовжити ефект від професійного відбілювання, вибирайте пасти з вмістом папаїну, бромелаїну, пероксиду карбаміду.

Використовуйте вранці та ввечері різні пасти. Наприклад, вранці — таку, що відбілює, увечері — що відновлює емаль та змінюйте пасти через деякий час.

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