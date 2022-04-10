Як відновити сили: експертка розповіла про роботу організму за годинами

Як відновити сили: експертка розповіла про роботу організму за годинами

Вчимося дослухатися до свого організму. Особливо, в умовах стресового життя.

"Ритм. Наразі може й головніше, ніж те що в тарілці. Це слово я повторюю як відповідь на 70% запитань: переїдання, відсутність апетиту, загострення захворювань. Всі ці індивідуальні внутрішні годинники контролюються одним головним годинником у тілі - супрахіазматічним ядром (SCN), oj містить близько 20 тис. нервових клітин і отримує прямий сигнал від очей", – пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Утримати цей ритм – значна допомога тілу. Спробуйте наблизитись до нього.

Коли очі сприймають яскраве денне світло або темряву ночі, SCN вловлює цю інформацію, наказуючи клітинам діяти відповідним чином. Все геніальне просто.

Світло підтримує циркадний ритм у синхронізації з 24-годинним днем.

Крім реакцій у самих клітинах, хімічні речовини у мозку пристосовуються до циклів дня.

План приблизно такий:

5:00 – 7:00 – підвищення кортизолу, природне пробудження, зростає пульс

7:00 – 7:30 – до 7:30-8 включається кишківник, тут ранній повноцінний (несолоденький) сніданок - це фізіологічно

9:00 – піковий рівень тестостерону та взагалі статевих гормонів, активна фаза дня

10:00 – 11:00 – максимум когнітивних функцій

11:30 – 14:00 пік по шкт, тут обідаємо, нормально, повноцінно

14:00 – 15:00 – зібраність та координація

16:00 – 17:00 – найкращі показники фізичні (витривалість, сила)

18:00 - 19:00 – температура тіла висока, тиск вищий за норму

21:00 – 23:30 – стартує мелатонін, укладає спати, до 22:00 кишківник засинає

23:00 – 2:00 – гормон росту

1:00 – 2:00 – +- очікувана найглибша фаза сну

4:00 – найнижча температура тіла

3:00 – 6:00 – очікуваний важливий сон - REM

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Відновлять: