Як відрізнити симптоми COVID-19 від сезонної алергії

Як відрізнити симптоми COVID-19 від сезонної алергії

COVID-19 часто можна сплутати з іншими вірусними захворюваннями, що викликають схожі симптоми.

Наприклад, сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить і втому. А ось підвищення температури все ж таки частіше зустрічається у людей з коронавірусом.

У МОЗ підготували інфографіку про відмінність симптомів та станів, пов'язаних з COVID-19 та сезонною алергією.

Нагадаємо, що за наявності симптомів вірусного захворювання краще пройти тест на коронавірусну інфекцію.

МОЗ

Раніше дослідники вказали на неврологічні ускладнення після перенесеного коронавірусу.

Безліч неврологічних ускладнень, включаючи сплутаність свідомості, інсульт та нервово-м'язові розлади, виявляються під час гострого COVID-19.

Про це на основі кількох нових досліджень пише науковий журнал Science.

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Дослідники також виявили, що найпоширеніший симптом може бути результатом пошкодження ваших смакових рецепторів.

Серед низки симптомів COVID-19 називають тимчасову втрату смаку. Експерти пов'язували це із впливом вірусу на нюх (як відомо, запах впливає на смак). Однак нове дослідження, опубліковане JAMA Otolaryngology, показало, що COVID справді може завдати прямої шкоди смаковим рецепторам.

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Дослідники італійського університету Трієста працювали зі 105 людьми, які повідомили про «порушення їхньої здатності відчувати солодке, кисле, солоне або гірке понад три місяці після зараження SARS-CoV-2», — повідомляє Medical News Today.

Досі втрату смаку вважали симптомом, який проходить сам по собі протягом декількох місяців після зараження, проте кількість пацієнтів, які страждають на аномальні смакові відчуття через кілька місяців після зараження, все ще зростає.