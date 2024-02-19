Як використати лушпиння цибулі: 6 неочікуваних порад для здоровʼя

Говорити про користь цибулі можна довго, але чи знали ви про цінність лушпиння?

Цибулеве лушпиння або викидають або залишають для добрив. Щороку деякі господині беруть його для фарбування яєць на Великдень. Насправді в лушпинні цибулі є безліч корисних властивостей.

Про це пише Times of India.

Чим унікальне цибулеве лушпиння?

Лушпиння цибулі часто викидають, але воно насправді багате на харчові волокна, сприяє травленню і допомагає підтримувати здоров'я кишківника. Воно також містить флавоноїди, зокрема кверцетин, який має антиоксидантні властивості, допомагає зменшити запалення і підтримує здоров'я серцево-судинної системи.

Крім того, лушпиння цибулі багате на вітаміни та мінерали, включаючи вітамін С, вітамін А, кальцій і калій, які сприяють імунній функції, здоров'ю зору, міцності кісток та електролітному балансу.

Антиоксидантні властивості

Лушпиння цибулі містить високий рівень флавоноїдів, таких як кверцетин, які мають високі антиоксидантні властивості. Ці антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали в організмі, зменшуючи окислювальний стрес і знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак.

Протизапальні ефекти

Сполуки, що містяться в лушпинні цибулі, зокрема кверцетин, мають протизапальні властивості. Вживання екстрактів або настоїв лушпиння може допомогти полегшити запалення при таких захворюваннях, як артрит і запальні захворювання кишківника.

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Здоров'я шкіри

Лушпиння цибулі містить сполуки, які сприяють здоров'ю шкіри, в тому числі вітаміни, мінерали та флавоноїди. Місцеве застосування екстракту або настою лушпиння може допомогти заспокоїти подразнену шкіру, зменшити почервоніння та сприяти загоєнню ран.

Догляд за волоссям

Екстракти лушпиння іноді використовують у засобах для догляду за волоссям через їхні потенційні переваги. Вони можуть допомогти зміцнити волосяні фолікули, зменшити випадіння волосся та сприяти його росту. Деякі люди також використовують настої лушпиння як натуральний ополіскувач для волосся, щоб покращити його блиск і слухняність.

Здоров'я травлення

Лушпиння цибулі містить харчові волокна, які підтримують здоров'я травлення, сприяючи регулярному випорожненню кишківника і запобігаючи закрепам. Крім того, флавоноїди, що містяться в лушпинні, можуть мати пребіотичну дію, сприяючи зростанню корисних бактерій кишківника. Лушпиння цибулі можна додавати до раціону, заварюючи простий чай з лушпиння цибулі або роблячи приправу з лушпиння цибулі.

Натуральний барвник

Лушпиння цибулі можна використовувати як натуральний барвник для фарбування тканин, яєць або навіть волосся. Зовнішня шкірка цибулі містить пігменти, які дають різні відтінки жовтого, помаранчевого і навіть червонувато-коричневого кольору, коли їх витягують і використовують як барвник.

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