Як визначати рак до перших симптомів: вчені розробили революційний тест діагностики онкології

Як дізнатися,чи захворієте ви на рак? Новий метод допоможе виявляти 50 типів злоякісних пухлин.

За допомогою нового методу, що розробили англійські дослідники, можна буде виявляти 50 типів злоякісних пухлин.

Національна служба охорони здоров'я Британії наразі починає повномасштабне випробування нового методу ранньої діагностики більше 50 різновидів раку.

Тест на рак

Тестування на рак проводитимуть за допомогою аналізу крові.

Аналіз допоможе встановлювати наявність хвороби до появи у людини перших симптомів онкології.

У дослідженні, яке триватиме два роки, візьмуть участь 140 тис. учасників у віці 50-77 років.

У них візьмуть аналізи крові, потім запросять здати повторні аналізи через рік і через два роки. Тест буде застосований лише до половини з самого початку зібраних проб крові - друга половина складе контрольну групу для перевірки ефективності тесту.

"Тест може зробити революцію в діагностиці раку. Ми приступаємо до роботи з натхненням", - заявили онкологи у Лондоні.

Як діагностують онкологію сьогодні

Методи діагностики раку наразі поділяються за такою схемою:

первинний огляд пацієнта із визначенням симптомів і вивченням анамнез;

лабораторне дослідження: аналіз крові на онкологічні маркери, аналіз біологічних рідин (сеча, кал, кров), виявлення чутливості раку до лікування (наприклад, визначення рецепторів до прогестерону і естрогену);

інструментальний: біопсія - вилучення невеликого шматочка тканин для подальшого гістологічного чи цитологічного аналізу в лабораторії

візуальна оцінка патологічного утворення за допомогою спеціальних інструментів (ректороманоскопія, фіброгастроскоп, фіброколоноскопії, бронхоскопія та ін.);

променеві діагностичні методики (магнітно-резонансна або комп'ютерна томографія, рентгенографія, сцинтиграфія, ультразвукове дослідження, позитронно-емісійна томографія та ін.) і контрастна діагностика.

Тож усі ці методи, враховуючи біопсію, можливі лише після виявлення симптомів.

Новий метод тестування на рак заснований на виявленні в крові фрагментів ДНК ракових клітин. Він створений біотехнологічним стартапом Grail ( "Грааль"), заснованим у 2015 році в Сан-Франциско спеціально для розробки способів ранньої діагностики раку. Нещодавно його купила за 1,7 млрд доларів американська фармацевтична компанія Illumina Inc.

Сам тест відомий як Galleri. У США він пропонується для пацієнтів з підвищеним ризиком ракових захворювань, зокрема для тих, хто старше 50 років. Федеральне управління харчових продуктів та лікарських засобів його ще не сертифікувало, так що більшість страхових компаній його вартість не покривають.

Англійські вчені розпочали розгорнуте випробування - наймасштабніше в історії.

Kelli Palmer

"Новий метод є особливо перспективним для діагностики тих видів раку, які довго не виявляють явних ознак і симптомів ", - заявила директор із онкології Національної служби охорони здоров'я Келлі Палмер.

Як вчасно виявити рак? Перші тривожні ознаки

Першими симптомами, характерними для всіх видів раку, стають: раптова втрата ваги, підвищення температури, загальна слабкість і апатія, відчуття неясного дискомфорту в будь-якому органі, порушення обмінних процесів, погіршення стану шкіри, нігтів і волосся.

Рак підступний тим, що часто людина не помічає чи не зважає на перші симптоми раку і звертається до лікаря, коли відчуває біль.

Обов'язково потрібна діагностика онкології, якщо є специфічні ознаки

тривалий сильний кашель (підозра на рак легенів);

хронічна форма діареї або запорів, наявність кров'яних виділень з кишечника, потемніння калу (можлива пухлина кишечника);

закрепи і порушення процесу сечовипускання ( рак матки );

); неясні ущільнення в різних областях тіла;

біль під час сечовипускання і виділення крові (онкологія сечового міхура).

Якщо ви виявили тривожні ознаки, одразу слід звернутися до фахівця і пройти обстеження.

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