Як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки

Як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки

Пожежа, яку спричинив вибух фосфорної бомби, зазвичай масштабна, її важко ліквідувати.

Організація UAnimals надала поради, як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки.

Перш за все необхідно розпізнати фосфорну атаку — вибух супроводжується яскравим світлом, іскрами та білим, їдким димом.

Пожежа, яку спричинив вибух фосфорної бомби, зазвичай масштабна, її важко ліквідувати.

Фосфор горить внаслідок взаємодії з киснем, отже гасити його потрібно великою кількістю води або мокрим піском. Якщо частини фосфору потрапили на шкіру, шерсть — нейтралізуйте вологою тканиною. Від диму може допомогти протигаз та респіратор, для тварин — мокра тканина, яка не заважатиме дихати.

Крім фосфору можуть бути хімічні атаки із застосуванням хлору, аміаку, зарину, іприту:

аміак — легший за повітря, від нього варто ховатись у підвалах та підземних укриттях;

іприт, зарин та хлор тяжчі за повітря — від них потрібно рятуватись на узвищеннях.

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