Пожежа, яку спричинив вибух фосфорної бомби, зазвичай масштабна, її важко ліквідувати.
Організація UAnimals надала поради, як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки.
Перш за все необхідно розпізнати фосфорну атаку — вибух супроводжується яскравим світлом, іскрами та білим, їдким димом.
Пожежа, яку спричинив вибух фосфорної бомби, зазвичай масштабна, її важко ліквідувати.
- Фосфор горить внаслідок взаємодії з киснем, отже гасити його потрібно великою кількістю води або мокрим піском. Якщо частини фосфору потрапили на шкіру, шерсть — нейтралізуйте вологою тканиною. Від диму може допомогти протигаз та респіратор, для тварин — мокра тканина, яка не заважатиме дихати.
- Крім фосфору можуть бути хімічні атаки із застосуванням хлору, аміаку, зарину, іприту:
аміак — легший за повітря, від нього варто ховатись у підвалах та підземних укриттях;
іприт, зарин та хлор тяжчі за повітря — від них потрібно рятуватись на узвищеннях.
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