Як врятувати свою печінку від неалкогольної жирової хвороби

Як врятувати свою печінку від неалкогольної жирової хвороби - безсимптомного патологічного стану

Як врятувати свою печінку від неалкогольної жирової хвороби - безсимптомного патологічного стану

Медичні експерти докладно розповіли про жирову печінку.

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖБП) - це патологічна зміна тканини печінки через надмірне відкладення жирових крапель у гепатоцитах (клітинах печінки). Такий стан ще називають стеатозом або жировою дистрофією.

Жирна печінка у багатьох випадках не викликає симптоми і не призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Але ризик печінкової недостатності у занедбаних випадках все ж існує.

Жирова хвороба печінки - це серйозний привід змінити спосіб життя. Ви можете запобігти проблемі за допомогою здорових звичок, оскільки печінка має неймовірний спосіб самовідновлення.

Медичні експерти докладно розповіли про жирову печінку.

Як врятувати свою печінку від неалкогольної жирової хвороби

Що таке жирова печінка?

Керівник гепатології та професор медицини Нью-Йоркського університету Айра Джейкобсон пояснив, що НАЖХП (неалкогольна жирова хвороба печінки) вражає приблизно 30% дорослих. Через надмірне накопичення жиру в печінці ця хвороба дуже близька до ожиріння та цукрового діабету 2 типу.

"Якщо не контролювати цей стан, то печінкова недостатність, а також серцево-судинні захворювання стануть наступною вашою проблемою", - говорить лікар.

"Це досить поширена проблема. Печінка допомагає перетравлювати їжу, видаляти токсини і переробляти жир, але коли вона перевантажена, утворюється його надлишок", - говорить професор громадського здоров'я Університету штату Нью-Мексико Джагдіш Хубчандані.

Наскільки шкідлива жирова хвороба печінки?

У більшості випадків жирова хвороба печінки не викликає серйозних проблем і не заважає органу нормально функціонувати. Але для 7-30% людей із цим захворюванням стан погіршується з часом.

Ускладнення від НАЖХП відбуваються поетапно:

Стеатогепатит — запальний процес печінки і натомість її жирового переродження.

На місці пошкодження печінки утворюється рубцева тканина. Цей процес називається фіброзом.

Велика рубцева тканина замінює здорову тканину. У цей момент у вас цироз печінки.

Симптоми ожиріння печінки

У багатьох випадках немає симптомів або проблем в анамнезі (за винятком випадків, коли вони є очевидними при вживанні алкоголю). Лабораторні тести, фізикальне обстеження та зображення необхідні навіть тоді, коли ви нічого не відчуваєте, але у лікаря є підозра.

Деякі ж загальні симптоми НАЖХП наступні:

біль у животі,

слабкість,

набряклість живота та ніг

Ожиріння печінки, що пов'язане з вживанням алкоголю

"Жирова хвороба печінки може бути кількох типів - наприклад, алкогольна, безалкогольна або пов'язана з вагітністю. Ожиріння печінки, що пов'язане з алкоголем, легко діагностувати через історію вживання алкоголю. Неалкогольна жирова хвороба печінки може не мати остаточні причини, але багато факторів ризику", - розповів Джагдіш Хубчандані.

Займайтеся спортом

Зменшити ризик жирової хвороби печінки можна завдяки фізичним вправам. Якщо ви зараз не тренуєтесь, почніть з регулярних довгих прогулянок. Якщо займаєтеся спортом, збільште інтенсивність і намагайтеся займатися чотири дні на тиждень приблизно по 45 хвилин.

Скиньте зайву вагу

Ожиріння створює додаткові проблеми для пацієнтів із НАЖХП. Якщо ви втратите хоча б 3%, ви зменшите ступінь відкладення жиру в печінці, втрата 5-7% зменшить запалення, а втрата 10% фактично запобіжить утворенню рубців.

Харчуйтеся помірно і корисними продуктами

За словами лікаря Джейкобсона, дієта з високим вмістом корисних жирів і низьким вмістом вуглеводів може допомогти зменшити кількість жиру в печінці.

Змініть спосіб життя

Втрата зайвої ваги, відмова від алкоголю, фізичні вправи, здорове харчування та зменшення цукру та оброблених продуктів у раціоні, додавання більше овочів та клітковини - це основне у лікуванні наслідків ожиріння печінки.

Як лікується жирова хвороба печінки?

Не існує ліків від жирової хвороби печінки. Натомість лікарі зосереджуються на тому, щоб допомогти вам контролювати фактори, які сприяють цьому стану. Вони також рекомендують змінити спосіб життя, що може значно покращити ваше здоров'я.

Терапія включає: