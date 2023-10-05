Як за 1 ніч позбутися темних кіл під очима: на домашні патчі потрібен лише один інгредієнт

Коли на завтра важлива подія, а кола під очима видають втому, тоді врятує ситуацію домашній засіб. Звичайно, коли є патчі для очей, можна скористатися ними, та якщо немає, то не біда. Самостійно приготований косметичний засіб ні чим не гірший і чудово впорається із темними колами навколо очей.

Як позбутися синців під очима за допомогою підручних засобів

Аби зробити чудо-патчі, потрібні складники, які ви знайдете у себе в господарстві, і копійчаний засіб, що можна купити в будь-якій аптеці. Для косметичних домашніх патчів навколо очей потрібен чорний чай, можна у пакетиках, ватні диски та касторова олія.

Як зробити домашні патчі від темних кіл під очима - покрокова інструкція:

нанесіть під очі касторову олію;

розріжте навпіл 2 ватних диски;

змочіть ватні диски у міцній заварці із чорного чаю;

прикладіть теплі патчі поверх касторової олії на 25 хвилин;

процедуру варто провести за 2-3 години до сну, щоб до ранку синці під очима зникли.

Як це працює? Рицинолева кислота, що міститься в касторовій олії – це потужний засіб для регенерації та відновлення шкіри. Також ця кислота посилює здатність інших інгредієнтів працювати на повну. Зокрема, допомагає антиоксидантам із чорного чаю швидше проникнути у шкіру та зробити свою справу. Тоді кровообіг у шкірі нормалізується, а темні кола під очима зникають.

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