Як за допомогою волоських горіхів стимулювати роботу мозку, зміцнити серце і стінки судин

Чим і кому корисні волоські горіхи, скільки їх потрібно вживати на день та кому не варто їх їсти: рекомендації лікаря.
З-поміж усіх горіхів за корисними властивостями перше місце займає волоський горіх. Він дуже корисний та поживний, а ще добре росте в наших краях, тому українці нерідко висаджують його у своєму саду. Тому якщо ви ще не запаслися на зиму горіхами, нутриціологиня і співзасновниця школи здорового харчування Ольга Дорош радить це обов’язково зробити.
Чим корисні волоські горіхи
Горіхи – це не лише смачний перекус. Вони містять вуглеводи, білки, жири та багато вітамінів. В них дуже багато заліза, міді, калію, магнію, фосфору та цинку. Тому вони позитивно впливають на належне функціонування всього організму: стимулюють роботу мозку, поліпшують пам’ять та концентрацію уваги, зміцнюють серцево-судинну систему та стінки судин, нормалізують рівень холестерину в крові. Також запобігають розвиткові багатьох хвороб, серед яких онкологія кишківника, проблеми із серцем, вірусні інфекції.
Якщо ви маєте запаси горіхів, то їх можна зберігати протягом року, вони не втрачають корисних властивостей у проміжку цього періоду. Ідеальна температура для їхнього зберігання – від +10 до -5 градусів. Найкраще їх покласти в дерев’яні ящики.
Що лікують волоські горіхи
- Зміцнюють роботу серця. Ольга Дорош рекомендує додавати невелику жменю горіхів у свій щоденний раціон, також давати їх дітям та підліткам. Їх споживання збільшить поступання в організм калію, магнію, клітковини та фолієвої кислоти, які сприяють оптимальній роботі серцево-судинної системи. Горіхи ще називають, як говорить лікарка, «здоровою їжею для серця».
- Стимулюють роботу мозку та зміцнюють нервову систему. Волоські горіхи містять у собі велику частку поліненасичених кислот омега-3, які активують мозок, поліпшують пам’ять та допомагають добре концентрувати увагу. Також вони знімають нервову напруженість та стрес. Волоські горіхи містять у собі вітаміні групи В, магній і незамінні амінокислоти триптофан та ізолейцин, які позитивно впливають на нервову систему, поліпшуючи настрій. Волоські горіхи дуже корисні для тих, хто страждає на безсоння та нервозність.
- Налагоджують процеси травлення та зменшують ризики захворювання на рак кишківника. Горіхи є джерелом харчових волокон, які сприяють нормалізації процесів травлення, слугують профілактикою закрепів та допомагають знизити рівень «поганого» холестерину в крові.
- Допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Волоський горіх має в собі білок, клітковину та поліненасичені жири, які нормалізують підвищений цукор. Також вживання горіхів попередить ризик розвитку діабету ІІ типу. Так як вони мають низький глікемічний індекс – 15, то їх можна їсти навіть діабетикам.
- Зміцнюють імунітет і вкрай необхідні вагітним. Горіхи мають багато вітаміну В9 – фолієвої кислоти. Ця речовина неодмінно має бути в раціоні майбутніх мам, оскільки відіграє важливу роль у формуванні та розвитку дитини. Для зміцнення імунітету вкрай важлива олія горіха, яка допомагає проти вірусних та застудних захворювань.
Скільки волоських горіхів потрібно їсти на день: кому не можна вживати
Ольга Дорош рекомендує з’їдати 1-3 порції горіхів на день – одна порція складає 28 грамів. Це дозволить підтримувати тонус організму та імунітет у належному стані. Але потрібно враховувати, що горіхи дуже калорійні, у 100 г міститься 654 ккал. Тому тим, хто має проблеми із зайвою вагою, варто обережно ставитися до продукту. В раціон лікарка радить додавати горіх маленьким діям у перетертому вигляді з кашами чи фруктовим пюре.
Не варто вживати горіхи, не перевіривши, чи не маєте ви на них алергії. Оскільки згідно статистики, до 3% людей на всій планеті мають алергію на горіхи. Також не слід їсти волоські горіхи тим людям, які мають захворювання кишківника та підшлункової залози.
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