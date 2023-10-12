Як за допомогою волоських горіхів стимулювати роботу мозку, зміцнити серце і стінки судин

Чим і кому корисні волоські горіхи, скільки їх потрібно вживати на день та кому не варто їх їсти: рекомендації лікаря.

З-поміж усіх горіхів за корисними властивостями перше місце займає волоський горіх. Він дуже корисний та поживний, а ще добре росте в наших краях, тому українці нерідко висаджують його у своєму саду. Тому якщо ви ще не запаслися на зиму горіхами, нутриціологиня і співзасновниця школи здорового харчування Ольга Дорош радить це обов’язково зробити.

Чим корисні волоські горіхи

Горіхи – це не лише смачний перекус. Вони містять вуглеводи, білки, жири та багато вітамінів. В них дуже багато заліза, міді, калію, магнію, фосфору та цинку. Тому вони позитивно впливають на належне функціонування всього організму: стимулюють роботу мозку, поліпшують пам’ять та концентрацію уваги, зміцнюють серцево-судинну систему та стінки судин, нормалізують рівень холестерину в крові. Також запобігають розвиткові багатьох хвороб, серед яких онкологія кишківника, проблеми із серцем, вірусні інфекції.

Якщо ви маєте запаси горіхів, то їх можна зберігати протягом року, вони не втрачають корисних властивостей у проміжку цього періоду. Ідеальна температура для їхнього зберігання – від +10 до -5 градусів. Найкраще їх покласти в дерев’яні ящики.

Що лікують волоські горіхи

Зміцнюють роботу серця. Ольга Дорош рекомендує додавати невелику жменю горіхів у свій щоденний раціон, також давати їх дітям та підліткам. Їх споживання збільшить поступання в організм калію, магнію, клітковини та фолієвої кислоти, які сприяють оптимальній роботі серцево-судинної системи. Горіхи ще називають, як говорить лікарка, «здоровою їжею для серця».

Ольга Дорош рекомендує додавати невелику жменю горіхів у свій щоденний раціон, також давати їх дітям та підліткам. Їх споживання збільшить поступання в організм калію, магнію, клітковини та фолієвої кислоти, які сприяють оптимальній роботі серцево-судинної системи. Горіхи ще називають, як говорить лікарка, «здоровою їжею для серця». Стимулюють роботу мозку та зміцнюють нервову систему. Волоські горіхи містять у собі велику частку поліненасичених кислот омега-3, які активують мозок, поліпшують пам’ять та допомагають добре концентрувати увагу. Також вони знімають нервову напруженість та стрес. Волоські горіхи містять у собі вітаміні групи В, магній і незамінні амінокислоти триптофан та ізолейцин, які позитивно впливають на нервову систему, поліпшуючи настрій. Волоські горіхи дуже корисні для тих, хто страждає на безсоння та нервозність.

Волоські горіхи містять у собі велику частку поліненасичених кислот омега-3, які активують мозок, поліпшують пам’ять та допомагають добре концентрувати увагу. Також вони знімають нервову напруженість та стрес. Волоські горіхи містять у собі вітаміні групи В, магній і незамінні амінокислоти триптофан та ізолейцин, які позитивно впливають на нервову систему, поліпшуючи настрій. Волоські горіхи дуже корисні для тих, хто страждає на безсоння та нервозність. Налагоджують процеси травлення та зменшують ризики захворювання на рак кишківника. Горіхи є джерелом харчових волокон, які сприяють нормалізації процесів травлення, слугують профілактикою закрепів та допомагають знизити рівень «поганого» холестерину в крові.

Горіхи є джерелом харчових волокон, які сприяють нормалізації процесів травлення, слугують профілактикою закрепів та допомагають знизити рівень «поганого» холестерину в крові. Допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Волоський горіх має в собі білок, клітковину та поліненасичені жири, які нормалізують підвищений цукор. Також вживання горіхів попередить ризик розвитку діабету ІІ типу. Так як вони мають низький глікемічний індекс – 15, то їх можна їсти навіть діабетикам.

Волоський горіх має в собі білок, клітковину та поліненасичені жири, які нормалізують підвищений цукор. Також вживання горіхів попередить ризик розвитку діабету ІІ типу. Так як вони мають низький глікемічний індекс – 15, то їх можна їсти навіть діабетикам. Зміцнюють імунітет і вкрай необхідні вагітним. Горіхи мають багато вітаміну В9 – фолієвої кислоти. Ця речовина неодмінно має бути в раціоні майбутніх мам, оскільки відіграє важливу роль у формуванні та розвитку дитини. Для зміцнення імунітету вкрай важлива олія горіха, яка допомагає проти вірусних та застудних захворювань.

Скільки волоських горіхів потрібно їсти на день: кому не можна вживати

Ольга Дорош рекомендує з’їдати 1-3 порції горіхів на день – одна порція складає 28 грамів. Це дозволить підтримувати тонус організму та імунітет у належному стані. Але потрібно враховувати, що горіхи дуже калорійні, у 100 г міститься 654 ккал. Тому тим, хто має проблеми із зайвою вагою, варто обережно ставитися до продукту. В раціон лікарка радить додавати горіх маленьким діям у перетертому вигляді з кашами чи фруктовим пюре.

Не варто вживати горіхи, не перевіривши, чи не маєте ви на них алергії. Оскільки згідно статистики, до 3% людей на всій планеті мають алергію на горіхи. Також не слід їсти волоські горіхи тим людям, які мають захворювання кишківника та підшлункової залози.

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