Як захистити шкіру від морозу: прості поради

Якщо вам здається, що ще так далеко до зими і до морозів, то нагадаємо, що ми живемо в країні, де досі зима і вже скоро знову зима.

Тому будемо готуватися до морозу, - про це пише uahealth в Instagram.

Як захистити шкіру від морозу?

Придивіться хороший зимовий колд-крем

Під час морозу такий крем можна використовувати замість основи під макіяж. Важливо, щоб бренд був перевіреним, а консистенція засобу щільна та жирна. Зима – час відмовитись від легких зволожувальних літніх засобів, бо вони містять багато-багато води та мікроелементів, які замерзають на морозі.

Наносити крем потрібно за годину до виходу на мороз

За цей час косметичні засоби ретельно вберуться і почнуть свою захисну роботу проти морозу.

Шапка і рукавиці – must!

Закривайте відкриті ділянки шкіри і не забувайте про шапку. Шкіру голови особливо треба захищати тим, у кого сильно випадає волосся.

SPF ніхто не скасовував.

Шкідливі для шкіри ультрафіолетові промені сонце випромінює і взимку. Рівень SPF-40 або SPF-50 не потрібен, а ось крем з SPF-10 стане в пригоді!

З гарячим душем обережніше

У холодну пору року так хочеться довше постояти під гарячим душем. Проте тривалий гарячий душ зовсім не корисний для шкіри. Високі температури призводять до розширення кровоносних судин і, як наслідок, до надмірного випаровування вологи через шкіру.

Не забувайте про губи

Шкіра губ ніжна і тоненька, тому взимку виходити на вулицю без гігієнічної помади – просто злочин проти себе!

Познайомся – алергія на холод!

У багатьох алергія на холод проявляється так: осередки запалення на обличчі, висипка, свербіж, плями тощо. Знайшли схожі симптоми? Ні – самолікуванню, бігом до дерматолога.

Загальні рекомендації для здорової шкіри

Вони діють поза сезонами:

Пити достатньо води. Слідкувати, щоб у приміщенні було прохолодно і волого. Збалансовано харчуватися. Їсти менше солодкого. Ніжно очищувати та ретельно змивати макіяж.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про десять основних правил ідеальної шкіри, які багато хто порушує.

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