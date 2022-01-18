Як захистити свою печінку: дієтологи надали надійні способи

Подбайте про свою печінку.

Все, що ви їсте або п'єте, навіть сигаретний дим, що ви вдихаєте, поглинає ваша печінка – переробляє та піддає детоксикації.

Ваша печінка – це ваша робоча конячка, тому так важливо підтримувати її здоров'я. Якщо цей орган не функціонує належним чином, токсини та інші шкідливі речовини шкодять клітинам та збільшують ризик таких захворювань, як діабет, серцеві недуги, неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖБП) та рак.

Знання того, що все, що потрапляє у кровообіг, впливає на печінку, має спонукати вас бути обачнішими із тим, що ви вживаєте.

Зменшіть вживання алкоголю

"Немає такого алкогольного напою, який легше засвоюється вашою печінкою, тому що основним інгредієнтом, що впливає на неї, є етанол, який присутній у всіх типах алкогольних напоїв", – каже зареєстрований лікар-дієтолог Сьюзан Келлі.

Будь-який алкоголь впливає на вашу печінку, але надмірне вживання алкоголю перевантажує цей орган і починає пошкоджувати його клітини.

Спеціалісти Центру контролю та профілактики захворювань визначають, що пияцтвом вважається споживання чотирьох та більше келихів за один раз для жінок і п'яти для чоловіків.

Менше фруктози

Алкоголь дуже впливає на вашу печінку, але цукор теж. Я вважаю його однією з найотруйніших речовин у нашій харчовій системі.

Найгіршим цукром для печінки є фруктоза – не та фруктоза, яку ви отримуєте, вживаючи в їжу цілісні фрукти, що містять корисну клітковину, а фруктоза, що додається в продукти та напої, а саме сиропи із високим її вмістом.

Дослідження показують, що, наприклад, кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, який використовується для підсолоджування газованих напоїв, цукерок, хлібобулочних виробів, пластівців та інших продуктів, може збільшити ризик неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП).

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Каву не виключайте

А ось до кави Деякі дослідження показують, що вживання кави може захистити вашу печінку від пошкодження. Здається, здоров'я печінки не має нічого спільного з кофеїном. Натомість науковці вважають, що антиоксиданти та інші протизапальні сполуки в каві знижують ризик цирозу. Клінічні дані також показують, що регулярне вживання кави забезпечує захисний ефект проти неалкогольної жирової хвороби печінки.

Чай також

Якщо ви не п’єте кави, обирайте чай. Невелике дослідження в Міжнародному журналі молекулярної медицини показало, що люди, які страждають на неалкогольну жирову хворобу печінки, після щоденного споживання зеленого чаю з високим вмістом потужних антиоксидантів, званих катехінами, зменшували жирові відкладення в печінці та покращували результати аналізів печінкових ферментів.

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Горіхи допомагають печінці функціонувати належним чином

Згідно з дослідженням BMJ Open, регулярне вживання горіхів пов'язане з нижчим ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки. Деякі вчені припускають, що антиоксиданти, клітковина, білок і фітостероли в горіхах можуть грати роль захисту від ожиріння печінки.

"Клітковина з горіхів, бобів, цільного зерна, фруктів та овочів допомагає печінці функціонувати належним чином, у тому числі завдяки її ролі в детоксикації", - каже лікар-дієтолог Лаура По Метес.

Вибирайте жирну рибу

Потрібна ще одна причина включити більше риби у свій щотижневий раціон? Майте це на увазі: мета-аналіз 10 рандомізованих контрольованих досліджень, опублікованих у Gastroenterology in Research and Practice, показує, що поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) в омега-3, що містяться в жирній рибі, можуть бути новим варіантом лікування неалкогольної жирової хвороби печінки.

У дослідженні було відзначено дефіцит ПНЖК у людей із захворюванням печінки та виявилося, що додавання омега-3 жирних кислот до дієти не тільки зменшило накопичення жиру в печінці у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, але й допомогло людям з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ), найбільш серйозним. тип НАЖХП.