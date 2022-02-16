Вправи після вакцинації проти грипу або COVID-19 підвищують рівень антитіл у крові

Вправи після вакцинації проти грипу або COVID-19 підвищують рівень антитіл у крові

Вчені порівняли рівні антитіл у крові людей, які після щеплення займалися спортом, і ці ж показники у тих, хто уникав фізичного навантаження.

Американські дослідники у статті, опублікованій у Brain, Behavior, and Immunity, поставили під сумнів рекомендацію уникати фізичних навантажень відразу після вакцинації.

В окремих експериментах вони досліджували вплив 90-хвилинної велоергометрії легкої та середньої інтенсивності або аеробних вправ на свіжому повітрі/бігу підтюпцем, що виконуються один раз після імунізації, на реакцію сироваткових антитіл на три різні вакцини (пандемічний грип H1N1 2009). COVID-19.

Вони зіставили рівні антитіл у крові людей, які після щеплення займалися спортом, і ці показники у тих, хто уникав фізичного навантаження. Через місяць після щеплення рівень антитіл у крові виявився значно вищим у тих, хто займався спортом у день вакцинації.

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У післявакцинаційний період у деяких пацієнтів піднімалася температура і хворіли м'язи, що позначилося на працездатності. Але навіть якщо вакцина ніяк не вплинула на здоров'я, лікарі радять дбайливіше ставитися до свого здоров'я і не зловживати інтенсивними фізичними навантаженнями.

Як тривав експеримент

Вчені з Університету Айови на чолі з Маріан Кохут. Вони прищепили учасників дослідженнями трьома різними вакцинами: 20 осіб – проти серотипу грипу H1N1, 28 – тривалентним препаратом проти трьох серотипів грипу, а ще 39 осіб отримали коронавірусну вакцину від Pfizer.

Потім пацієнтів розділили навпіл: одна половина протягом півгодини після введення вакцини почала виконувати фізичні вправи (велотренажер або біг) протягом 90 хвилин, а другу попросили уникати фізичних навантажень. У всіх учасників взяли кров для визначення рівня антитіл до початку експерименту, через два тижні та через місяць після вакцинації.

Вчені отримали несподіваний результат: у людей, які займалися спортом відразу після вакцинації, рівні антитіл виявилися в середньому вищими, ніж у тих, хто уникав фізичних навантажень (p < 0,001). Причому така картина спостерігалася для всіх трьох вакцин, а кількість побічних ефектів у групах була порівнянною, тобто фізична активність не вплинула на самопочуття учасників дослідження.

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Дослідники вважають, що ефект може бути частково опосередкований активацією інтерферону-альфа.

У попередніх дослідженнях на мишах антитіла проти інтерферону-альфа суттєво зменшували у тварин продукцію антитіл IgG після вакцинації. Тим не менш, точні механізми його дії ще доведеться зрозуміти, а крім того, вчені вважають, що це лише частково пояснює результати. Вони назвали кілька шляхів, оскільки фізична активність модулює безліч біохімічних реакцій, і навіть активність мозку.