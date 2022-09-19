Як заснути за дві хвилини: поради експертів

Вчений Гай Медоуз, один зі співзасновників Школи сну розповів, що в середньому люди, які сплять 8 годин, прокидаються близько чотирьох разів за ніч з різних причин.

Експерти мають кілька порад, які допоможуть вам знову заснути, пише BGR.

Перший метод — це "військовий" лайфхак. За словами вчених, ця техніка розроблена, щоб допомогти солдатам заснути будь-коли, коли їм потрібно відпочити. Вона спрямована на розслаблення вашого тіла, від голови до пальців ніг. Хитрість полягає в тому, щоб робити це систематично, щоб ви могли контролювати різні частини свого тіла та допомагати їм "відключатися".

Для цього потрібно рівно лягти на ліжко, розправивши з боків руки, а долонями впертись у ліжко. Почніть з розслаблення м'язів чола. Далі сфокусуйтеся на розслабленні очей, щік та інших частин обличчя. Потім систематично розслабляйте решту частин вашого тіла, опускаючись все нижче і нижче, від грудей і рук до ніг і навіть ступнів з пальцями.

Якщо цей прийом вам не допоміг, ви також можете додати стукіт по тілу. Постукування по тілу — це дуже проста система, яку зазвичай використовують люди з тривогою. Намагаючись заснути, просто постукуйте пальцями по певних точках на обличчі та ключицях. Потім глибоко вдихніть і зосередьтеся. Повторюйте цей процес, доки не заснете.

Безсоння у немовлят: що радять фахівці

Читайте також: